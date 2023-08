"Đêm tối rực rỡ" giành giải thưởng tại LHP Quốc tế ASEAN

Đây cũng là chiến thắng duy nhất của Việt Nam tại kỳ LHP năm nay. Bởi ở các hạng mục được đề cử khác gồm: Kịch bản xuất sắc, Nữ diễn viên chính xuất sắc, Đạo diễn hình ảnh xuất sắc đã không mỉm cười với hai bộ phim là Đêm tối rực rỡ và Memento Mori: Đất.

Trên sân khấu đêm bế mạc, diễn viên Kim B đã không thể tham dự. Vợ chồng đạo diễn Aaron Toronto và diễn viên, biên kịch Nhã Uyên đã thay cô nhận giải thưởng này.

Giải thưởng quan trọng nhất của LHP Quốc tế ASEAN năm nay – Giải phim hay nhất đã thuộc về một đại diện của Malaysia – bộ phim Barbarian Invasion của nữ đạo diễn Chui Mun Tan. Trước đó, Barbarian Invasion đã từng thắng giải thưởng lớn của Ban Giám khảo tại LHP Quốc tế Thượng Hải lần thứ 24.

Trong khi đó, hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất đã gọi tên Carlo Obispo (phim The baseball player – Philippines).

Trong các hạng mục giải thưởng năm nay, các bộ phim của Indonesia, Philippines và Malaysia đã giành chiến thắng vang dội ở hầu hết các hạng mục quan trọng. Điện ảnh Thái Lan có một chiến thắng ở hạng mục Dựng phim xuất sắc nhất cho Faces of Anne. Điện ảnh Campuchia cũng được vinh danh Giải thưởng của Ban Giám khảo với Fathers.

Đúng như dự đoán trước đó, BTC LHP đã trao giải thưởng Cảm hứng ASEAN cho ngôi sao điện ảnh, âm nhạc quốc tế Bi Rain.

Danh sách các giải thưởng chính thức của LHP Quốc tế ASEAN 2023

Dựng phim xuất sắc nhất: phim Faces of Anne – Thái Lan

Hình ảnh xuất sắc nhất: Roy Lolang – phim The woman crowned with a crescent moon – Indonesia

Giải thưởng của Ban giám khảo: phim Before, now & then – Indonesia và phim Fathers – Campuchia

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Kim B – phim Đêm tối rực rỡ - Việt Nam

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Mas Eigenmann – phim Kargo – Philippines

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Hasnul Rahmat – phim Jerangkung dalam almari - Malaysia

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Datuk Tamimi Siregar – phim Perjalanan pertama - Malaysia & Indonesia

Đạo diễn xuất sắc nhất: Carlo Obispo – phim The baseball player - Philippines

Phim hay nhất: Barbarian Invasion - Malaysia