Hồng Ánh tặng khăn rằn đến các giám khảo Liên hoan phim quốc tế

Khi được hỏi về ý nghĩa của quà tặng, Hồng Ánh cho biết: “Ở Việt Nam, chiếc khăn rằn là biểu tượng của sự giao thoa văn hóa và được nhiều dân tộc khác nhau sử dụng. Nó còn mang ý nghĩa tâm linh, tượng trưng cho sự an lành và may mắn. Do đó, khăn rằn được sử dụng rộng rãi và trân trọng như một món quà đặc biệt, không chỉ về phong cách thời trang và còn ẩn chứa những ý nghĩa tốt đẹp”.

Cô cũng cho biết, quà tặng này tuy nhỏ, nhưng phù hợp với tiêu chí AIFFA đang theo đuổi. Đó là tôn vinh và làm phong phú thêm những sắc màu văn hóa của khu vực ASEAN, không chỉ trong phạm vi của điện ảnh.

Trong lần thứ 6 tổ chức, Hồng Ánh là đại diện Việt Nam duy nhất trong hội đồng giám khảo. Đêm khai mạc sự kiện vừa diễn ra tối 2-8 (giờ địa phương) tại đảo Kuching, Sarawak, Malaysia.

AIFFA được công nhận là một trong những liên hoan phim quốc tế nổi bật nhất trong khu vực Đông Nam Á với sứ mệnh tôn vinh sự đa dạng và tài năng sáng tạo của các nhà làm phim trong khu vực. Năm nay, hội đồng giám khảo đã chọn 34 phim vào vòng tranh giải chính thức từ hơn 120 bộ phim đăng ký dự thi.

Bà Livan Tajang, Giám đốc LHP bày tỏ sự hào hứng khi tất cả các bộ phim lọt vào danh sách rút gọn đều thể hiện sự xuất sắc và phong phú về lối kể chuyện điện ảnh. Các đạo diễn cũng gây ấn tượng trong việc khai thác các chủ đề rất khó, với sắc thái riêng biệt và tính chân thực đáng kinh ngạc.

Theo bà Livan Tajang, những bộ phim này là minh chứng cho tài năng và sự cống hiến của các đạo diễn và ekip làm phim.

“Chúng tôi rất vui mừng được chào đón những nhà làm phim và những con người đam mê điện ảnh đến với lễ hội độc đáo của điện ảnh ASEAN. AIFFA vẫn đang trên đà phát triển và chúng tôi mong muốn được chứng kiến nhiều hơn nữa những tài năng và sức sáng tạo đến từ các nhà làm phim trong khu vực".

Trong danh sách đề cử các hạng mục giải thưởng chính, hai đại diện của điện ảnh Việt Nam nhận được 4 đề cử. Trong đó, bộ phim Memento Mori: Đất (đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ) nhận được 2 đề cử cho các hạng mục Nữ diễn viên chính xuất nhất (Nguyễn Hải Yến - Red) và Hình ảnh xuất sắc nhất (Trần Ngọc Khuyên).

Bộ phim Đêm tối rực rỡ của đạo diễn Aaron Toronto cũng nhận 2 đề cử cho các hạng mục: Kịch bản xuất sắc nhất (Nhã Uyên, Aaron Toronto) và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Kim B).

Hồng Ánh cũng chia sẻ cô đặt niềm tin vào khả năng đoạt giải chính thức của hai bộ phim Việt nói trên.

Hạng mục giải thưởng quan trọng nhất - Phim hay nhất của AIFFA 2023 chia đều cơ hội cho 7 bộ phim khác đến từ Indonesia, Malaysia và Philippines.

Đêm gala và lễ trao giải AIFFA 2023 tổ chức vào ngày 4-8. Theo kế hoạch, buổi lễ sẽ có sự tham gia ngôi sao điện ảnh và âm nhạc Hàn Quốc - Bi Rain trong vai trò khách mời quốc tế của LHP.

Theo truyền thống của AIFFA, rất có thể anh sẽ được trao tặng giải thưởng “Cảm hứng ASEAN” hoặc “Thành tựu trọn đời”.