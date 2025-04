ĐHCĐ Masan 2025: Hoàn tất xây dựng nền tảng tiêu dùng bán lẻ - bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Hôm nay, 26-4, CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN, “Masan” hay “Công ty”) và hai công ty thành viên Masan Consumer (HNX-UPCoM: MCH), Masan MEATLife (HNX-UPCoM: MML) đã đồng tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “What We Make. Makes Us. Made for You”.