Xã hội

Di dời khẩn cấp 59 hộ dân sau khi phát hiện nhiều vết nứt trên núi Ngang

SGGPO

Ngày 17-11, thông tin từ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My cho biết, mưa lớn kéo dài trên địa bàn đơn vị quản lý làm xuất hiện nhiều vết nứt trên các đồi núi, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở lớn.

Lực lượng chức năng khảo sát thực địa phát hiện vết nứt trên núi Ngang
Lực lượng chức năng khảo sát thực địa phát hiện vết nứt trên núi Ngang

Theo đó, trong lúc kiểm tra, khảo sát thực địa, các lực lượng chức năng phát hiện nhiều vết nứt tại núi Ngang, khu vực xã Sơn Cẩm Hà (TP Đà Nẵng).

Thượng tá Trần Quốc Ánh, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My cho biết, qua khảo sát, đơn vị phát hiện có từ 5 đến 7 vết nứt. Chiều dài mỗi vết từ 70m đến 100m, có vị trí rộng đến 2m, khả năng xảy ra sạt lở rất lớn.

z7233827163955_d05337644203dc3502f81f987178a194.jpg
Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn

Ngay lập tức, đơn vị phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã và các lực lượng chức năng di dời 59 hộ dân với 224 nhân khẩu ở thôn 5 (xã Sơn Cẩm Hà), thôn 1, thôn 2 (xã Thạnh Bình), Trà Huỳnh (xã Phước Trà) đến nơi an toàn.

Đồng thời, sử dụng flycam rà soát khu vực lân cận để phát hiện dấu hiệu bất thường, kịp thời báo cáo về Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng.

z7233827189139_13a8c818b2f68677fed34ce8d71ad6bf.jpg
Các hộ dân được di dời đến nơi an toàn

Cùng thời điểm này, trên quốc lộ 14E đoạn Km 59+300 qua thôn Trà Huỳnh, xã Phước Trà (TP Đà Nẵng) bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt giao thông trong thời gian dài. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục.

Tin liên quan
PHẠM NGA

Từ khóa

Đà Nẵng núi Ngang Sơn Cẩm Hà di dời sạt lở nứt đồi núi mưa lớn

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn