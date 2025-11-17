Đà Nẵng: Nước lũ sông Thu Bồn – Vu Gia dâng cao gây chia cắt nhiều khu vực trũng thấp

Mưa lớn kéo dài kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về đã khiến mực nước sông Thu Bồn – Vu Gia dâng cao, nhiều vùng trũng thuộc hạ du như Quế Phước, Thượng Đức, Vu Gia, Đại Lộc (TP Đà Nẵng) bị ngập, một tuyến giao thông bị chia cắt.

Nước lũ đổ về gây ngập nhiều khu vực trũng, thấp tại xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng). Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Ghi nhận tại xã Đại Lộc, nước lũ dâng nhanh bắt đầu từ khoảng 7 giờ sáng cùng ngày. Đến 12 giờ cùng ngày, một số tuyến đường trên địa bàn đã ngập từ 0,3-0,5m gây tê liệt giao thông cục bộ.

Nước lũ đổ về gây ngập nhiều khu vực trũng, thấp tại xã Đại Lộc. Thực hiện: NGUYỄN CƯỜNG

Lo sợ nước lũ dâng cao như các đợt trước, nhiều người dân đã đưa ô tô lên tránh lũ tại các khu vực cao ráo như cầu Ái Nghĩa (xã Đại Lộc). Ông Lê Quang Trung (trú tổ 1, thôn Nghĩa Phước, xã Đại Lộc) cho biết: “Tối qua khi nghe tin báo có lũ, tôi cùng gia đình lại phải đưa toàn bộ đồ đạc lên cao đề phòng nước lớn. Từ sáng đến giờ nước lớn nhưng chậm hơn so với các đợt khác. Đây là đợt lũ thứ 5 trong vòng 1 tháng qua".

Mưa lớn kéo dài kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Thu Bồn dâng cao, làm nhiều tuyến giao thông ở xã Quế Phước bị chia cắt từ chiều ngày 16-11. Tuyến quốc lộ 14H xuất hiện nhiều điểm ngập, đặc biệt đoạn qua cầu Khe Rinh ngập sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Người dân xã Quế Phước (TP Đà Nẵng) dùng ghe di chuyển tài sản

Tại cầu Phốc ngập gần 1m, nước chảy xiết khiến phương tiện không thể lưu thông. Cầu Quăn (thôn Ninh Khánh) ngập hơn 1m, kéo dài gần 100m và đã được chốt chặn hai đầu. Khu vực cầu Đá vào Bàu Sấm cũng bị nước tràn mạnh qua mặt đường. Đường từ Đông An lên Tứ Trung hoàn toàn bị chia cắt. Một số khu dân cư bị ngập sâu trên 1m, người dân phải di chuyển bằng ghe, mực nước tiếp tục dâng nhanh.

Bà Tào Thị Tố Điểm, Chủ tịch UBND xã Quế Phước cho biết, lực lượng dân quân, công an xã và các tổ xung kích đang túc trực 24/24 tại các điểm xung yếu để hướng dẫn người dân, dựng rào chắn và tạm ngừng phương tiện qua lại các đoạn ngập sâu. Xã cũng rà soát những khu vực trũng thấp, ven sông suối và các vị trí có nguy cơ lũ quét, sạt lở để sẵn sàng sơ tán dân. Tại thôn Xuân Hòa, lực lượng thôn đã phối hợp vận động 17 hộ dân với 35 nhân khẩu ở xóm Đùi sơ tán khỏi khu vực sạt lở từ chiều 16-11.

Còn tại xã Nông Sơn, đoạn đường từ Quế Lộc đi Trung Phước cũng bị ngập nhiều đoạn, có nơi sâu hơn 1m, một số tuyến giao thông liên thôn, liên xóm bị chia cắt. Lực lượng chức năng đã bố trí chốt chặn, tạm thời không cho người và phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ, hiện nay, mực nước trên các sông thuộc TP Đà Nẵng đang lên nhanh. Sông Vu Gia tại Hội Khánh đang dưới báo động (BĐ) 3 là 0,18m, tại Ái Nghĩa dưới BĐ3 là 0,05m. Sông Thu Bồn tại Nông Sơn trên BĐ2 là 0,73m, tại Giao Thủy trên BĐ1 là 0,46m, tại Câu Lâu dưới BĐ2 là 0,17m, tại Hội An dưới BĐ2 0,22m. Dự báo trong 12 giờ tới mức nước trên sông Vu Gia lên mức trên BĐ3, sông Thu Bồn lên mức trên BĐ2. Sông Tam Kỳ, sông Hàn lên mức BĐ1 – BĐ2.

>>>Một số hình ảnh lũ tại các khu vực trũng, thấp của TP Đà Nẵng:

Xã Đại Lộc bị bao trùm bởi lũ

Nhiều hàng quán, nhà dân tại vùng thấp của xã Đại Lộc ngập trong lũ

Nước lũ dâng cao tại khu vực gần chợ Ái Nghĩa (xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng)

Người dân đưa ô tô lên cầu Ái Nghĩa (xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) để tránh lũ

Lũ dâng cao, gây chia cắt nhiều nơi ở xã Quế Phước

Tuyến Quế Lộc đi xã Nông Sơn bị tê liệt do nước lũ dâng cao

