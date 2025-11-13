Đà Nẵng: tuyến đường huyết mạch bị sạt lở, hơn 7.000 dân bị cô lập

Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn xã Trà Đốc (TP Đà Nẵng) xuất hiện hàng chục điểm sạt lở trên tuyến đường dẫn vào 6 thôn của xã. Việc này đã gây cô lập hơn 1.400 hộ dân với hơn 7.000 người gần nửa tháng qua.

Đoạn suối bị sạt lở, hơn 10m đường bê tông bị cuốn trôi xuống vực

Video: Tuyến đường huyết mạch bị sạt lở khiến hơn 7.000 dân ở vùng cao bị cô lập

Theo đó, đợt mưa lớn vào cuối tháng 10 vừa qua đã làm các tuyến giao thông trên địa bàn xã Trà Đốc bị hư hại nghiêm trọng với hơn 40 điểm sạt lở lớn nhỏ. Trong đó, tuyến ĐH8 ngoài các điểm sạt lở từ các quả đồi đổ xuống thì còn bị đứt gãy, sạt lở hoàn toàn 3 điểm lớn gây chia cắt 6 thôn của xã với bên ngoài.

Ghi nhận thực tế của PV SGGP, khu vực đầu tuyến ĐH8 từ đường Trường Sơn Đông đi vào khoảng 6km tương đối ổn định. Tuy nhiên, càng đi vào bên trong, tuyến đường này bắt đầu xuất hiện hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ. Đặc biệt, tại khu vực gần Trường Tiểu học Nông Văn Dền, lũ đã cuốn bay một đoạn đường bê tông cùng cống thoát nước tạo thành một vực sâu hoắm. Theo quan sát, điểm sạt lở sâu khoảng 10m, dài khoảng 15m.

Đây là tuyến đường độc đạo của 7.000 dân xã Trà Đốc

Lũ đã phá hỏng toàn bộ nền bê tông, cống thoát nước xuống chân núi gây chia cắt giao thông hoàn toàn. Đây là tuyến đường độc đạo dài 32km dẫn vào các thôn 4, 5, 6, 7, 8, 9 của xã Trà Đốc có hơn 1.400 hộ dân với 7.000 nhân khẩu sinh sống (90% là đồng bào dân tộc thiểu số người Cadong). Việc sạt lở gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của người dân, đặc biệt là việc đi lại, học tập của học sinh và vận chuyển lương thực.

Dù biết nguy hiểm, người dân vẫn phải đi con đường tạm bên khu vực vừa mới sạt lở

Chính quyền xã Trà Đốc đã làm tạm con đường đất bên trong điểm sạt lở để người dân đi lại tạm thời. Tuy nhiên, con đường này cũng chỉ đi được trong trời nắng vì khi mưa xuống cũng dễ xuất hiện sạt lở, rất nguy hiểm.

Điểm sạt lở gây chia cắt giao thông tuyến ĐH8 tại Trà Đốc nhìn từ trên cao

Hiện trường vụ sạt lở nhìn từ con đường tạm

Ông Nguyễn Văn Xuyến, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Đốc cho biết, việc đi lại của người dân 6 thôn vùng cao của xã gặp rất nhiều khó khăn do sạt lở.

Cảnh báo nguy hiểm được đặt 2 bên đoạn xảy ra sạt lở

NGUYỄN CƯỜNG