Điện chia buồn về vụ động đất gây thiệt hại nghiêm trọng tại Colombia

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Colombia Omar Bula Escobar.
* Chiều 11-8, Bộ Ngoại giao cho biết, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela kiêm nhiệm Colombia, tính đến chiều ngày 10-8 (giờ địa phương), toàn bộ cộng đồng người Việt Nam ở địa bàn đều an toàn. Đại sứ quán đã triển khai ngay các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân.
Công dân Việt Nam cần giúp đỡ khẩn cấp đề nghị liên lạc với Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao +84981848484 hoặc đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela kiêm nhiệm Colombia +58 4242674447 để được hỗ trợ kịp thời.