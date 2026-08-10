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Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 61 nước Cộng hòa Singapore

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Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 61 nước Cộng hòa Singapore (9-8-1965 - 9-8-2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi Điện mừng đến Tổng thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore Lawrence Wong và Tổng thống Tharman Shanmugaratnam; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi Điện mừng đến Thủ tướng Lawrence Wong; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi Điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi Điện mừng đến Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vivian Balakrishnan.

TTXVN

Từ khóa

điện mừng Singapore Quốc khánh Việt Nam - Singapore

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