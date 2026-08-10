Thêm xung lực cho hợp tác Việt Nam - New Zealand

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand (từ ngày 12 đến ngày 14-8) của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh chuyến thăm sẽ tạo thêm xung lực làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - New Zealand, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt khi đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước của Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới New Zealand trên cả hai cương vị.

Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 2-2025.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: BNG

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, chuyến thăm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng quan hệ với New Zealand - một đối tác thân thiện, giàu tiềm năng và chia sẻ nhiều điểm tương đồng với Việt Nam tại khu vực Nam Thái Bình Dương.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó ưu tiên phát triển chất lượng nguồn nhân lực, nông nghiệp giá trị cao và tăng trưởng xanh. Đây là những lĩnh vực New Zealand có kinh nghiệm, uy tín hàng đầu và hai bên cũng đang triển khai rất hiệu quả hợp tác trong những lĩnh vực này. Bên cạnh đó, hai bên đều nhận thấy còn nhiều tiềm năng to lớn cần được tiếp tục khai thác mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Do đó, chương trình chuyến thăm hướng mục tiêu làm quan hệ hai nước sâu sắc và thực chất hơn nữa. Trong đó, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác cụ thể về giáo dục, nông nghiệp, thương mại và phát triển bền vững; biến những cam kết chính trị thành lợi ích thực tiễn để phục vụ các mục tiêu phát triển của mỗi nước cũng như đóng góp chung vào hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và tự cường khu vực.

Việt Nam và New Zealand đang hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 3 tỷ USD. Hai bên đang triển khai các biện pháp để sớm đạt cột mốc này, thông qua mở cửa thị trường nông sản, tháo gỡ rào cản kỹ thuật và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà hai nước cùng tham gia.

New Zealand có thế mạnh về giống, công nghệ sau thu hoạch, quản trị chuỗi giá trị và nông nghiệp phát thải thấp. Đây là những thứ Việt Nam đang cần. Giáo dục cũng là mạch nối lâu bền giữa hai nước. New Zealand luôn là đối tác hợp tác phát triển hiệu quả, tập trung vào những lĩnh vực có tác động lâu dài như giáo dục, đào tạo nhân lực, nông nghiệp công nghệ cao và ứng phó biến đổi khí hậu.

Vì vậy, theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng tạo thêm xung lực bổ trợ hai nền kinh tế. Mục tiêu 3 tỷ USD kim ngạch được nhìn nhận như một cột mốc gần, chứ không phải một đích đến xa. Tiếp đó là mở thêm những lĩnh vực mới bên cạnh các trụ cột truyền thống: khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi năng lượng.

Chuyến thăm là dịp khẳng định vai trò tiên phong của đối ngoại trong huy động nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước. Điều quan trọng nhất không nằm ở số lượng văn kiện được ký kết mà ở việc các cam kết sớm được hiện thực hóa thành dự án cụ thể, thành tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

TTXVN