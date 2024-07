Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp TP Đà Nẵng năm 2024. Thực hiện: XUÂN QUỲNH

Kịch bản diễn tập ứng với tình huống “mất an ninh nguồn phóng xạ nhóm A”. Tình huống giả định là sự cố phát sinh gây mất an ninh, an toàn nguồn phóng xạ nhóm A. Cụ thể, dây chuyền chiếu xạ của Trung tâm Nghiên cứu và triển khai công nghệ bức xạ Đà Nẵng xảy ra sự cố nguồn Co-60 bị móc vào thùng chứa hàng đi ra khỏi buồng chiếu, nguy cơ mất an ninh, an toàn bức xạ hạt nhân. Đồng thời, bức xạ từ thanh nguồn, có khả năng gây cháy thùng hàng.

Nhận thấy tình huống vượt quá khả năng ứng phó của cơ sở, Trung tâm đã báo cáo và đề nghị sự trợ giúp từ cơ quan chức năng.

Diễn tập ứng phó gồm các hoạt động: đưa thanh nguồn về bể chứa nguồn; chữa cháy; chăm sóc y tế; đánh giá nhiễm bẩn phóng xạ cho nạn nhân và lực lượng tham gia ứng phó; tiêu tẩy vệ sinh buồng chứa hàng...

Các lực lượng tham gia gồm các thành viên Ban chỉ đạo ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp TP Đà Nẵng gồm: Sở KH-CN, Công an, Bộ chỉ huy quân sự thành phố, Sở Y tế, Trung tâm Nghiên cứu và triển khai công nghệ bức xạ - cơ sở Đà Nẵng.

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng xã hội trong việc bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ; tăng cường năng lực lãnh đạo và tổ chức hiệp đồng giữa các lực lượng trong công tác ứng phó sự cố trên địa bàn.

Ông Nguyễn Tuấn Khải, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (Bộ KH-CN) cho biết, Đà Nẵng là một trong những tỉnh, thành phố được phê duyệt diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân khá sớm. Đây là buổi diễn tập tại một cơ sở chiếu xạ công nghiệp, sử dụng nguồn phóng xạ nhóm A- mức cao nhất trong các nguồn phóng xạ. Kịch bản này là sự cố tiêu biểu mà thế giới, khu vực đã từng xảy ra.

“Việc xây dựng kịch bản đánh giá hiểu biết của cơ sở trong quá trình vận hành, thao tác nguồn phóng xạ cũng như năng lực kỹ thuật, trình độ nhân lực trong quá trình xử lý tại cơ sở và phối hợp với các sở ngành. Đặc biệt, quá trình xử lý sự cố đã sử dụng robot - biện pháp an toàn cao nhất, tránh tác động trực tiếp gây rủi ro cho con người”, ông Khải nêu.

>>>Một số hình ảnh tại buổi diễn tập. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Triển khai bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông tại hiện trường

Họp chỉ đạo huy động các lực lượng tham gia sự cố

Lực lượng y tế triển khai sơ cứu phối hợp với Sở KH-CN kiểm xạ nạn nhân

Các lực lượng tập trung tại hiện trường

Robot tiến hành gắp thanh nguồn thả xuống bể nước chứa nguồn

Lực lượng PCCC&CHCN nhanh chóng khống chế đám cháy đang bùng to ở khu vực chứa hàng

Cán bộ hỗ trợ kỹ thuật kiểm tra nhiễm bẩn phóng xạ cho lực lượng PCCC&CHCN

Sau khi ngọn lửa được khống chế, hai nhân viên lực lượng hỗ trợ kỹ thuật mặc quần áo chuyên dụng tiến vào khu vực buồng chiếu xạ để đo đạc và đánh giá tình trạng nhiễm bẩn phóng xạ

Lực lượng Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng vào hiện trường

Thực hiện tiêu tẩy, vệ sinh khu vực buồng chiếu xạ

Các lực lượng cởi bỏ quần áo chuyên dụng, được kiểm tra nhiễm bẩn và cho phép ra ngoài khu vực

XUÂN QUỲNH