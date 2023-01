Diễn viên Ngọc Lan: Không muốn tự mình chán mình

PHÓNG VIÊN: Lý do đặc biệt nào Ngọc Lan quyết định nhận lời tham gia vai diễn trong Nữ chủ?

Diễn viên NGỌC LAN: Phải thừa nhận, từ khi đọc kịch bản, tôi đã bị cuốn. Trong quá khứ, tôi từng có cơ hội đóng một bộ phim do chị Hoàng Anh (đạo diễn phim Nữ chủ) khi đó là tác giả kịch bản. Vì rất thích kịch bản nên tôi đã để ý tên tác giả. Khi được nhà sản xuất VieON mời tham gia phim của chị, tiềm thức gợi lại nên tôi có niềm tin kịch bản này sẽ hay. Tôi đồng ý đọc kịch bản và thấy vai diễn mang màu sắc rất mạnh, thôi thúc mình phải chinh phục nhân vật bằng được.

Chị đã làm thế nào để biến nhân vật thành của mình?

Tôi luôn xác định, nếu làm giống các nhân vật trước đây, bản thân mình đã thấy chán, huống chi khán giả, truyền thông. Khi đọc kịch bản, tôi trao đổi với đạo diễn để có những thay đổi cho nhân vật. Nó phải đảm bảo vừa không làm mất đi logic của đường dây câu chuyện, vừa có sự lắt léo nhằm cuốn hút khán giả, đồng thời bản thân mình vẫn cảm thấy đã khi diễn xuất. Diễn cho ra cái ác của nhân vật để xứng với tầm vợ ông trùm không khó.

Cái khó hơn là những biến chuyển ngầm trong tâm lý nhân vật, đòi hỏi rất nhiều sự tập trung về tư duy.

Từ khi nào chị mạnh dạn đưa những góp ý cá nhân nhằm chỉnh sửa vai diễn theo hướng tốt hơn?

Phim đầu tiên tôi xin thay đổi kịch bản là Hai người vợ. Nhưng xin là một chuyện, mình phải thuyết phục người ta nghe thấy hợp lý và chứng minh làm được. Tôi quan niệm, xin được phải làm được. Tôi may mắn là những thay đổi đó mang lại nhiều tình cảm từ khán giả, sự ghi nhận trong nghề và mình cảm nhận mình làm đúng.

Sự lựa chọn vai diễn hiện tại của chị cũng khắt khe hơn?

Nói khắt khe cũng không đúng. Đến thời điểm này, tôi nghĩ mình được quyền lựa chọn. Ngày xưa nếu đòi hỏi, có thể lập tức tôi sẽ bị cắt vai, vì lúc đó diễn xuất của mình cũng bình thường và nhà làm phim luôn có nhiều lựa chọn. Tôi cũng không dám từ chối, vì còn liên quan đến vấn đề kinh tế.

Hiện tại khi 2 yếu tố đó không còn ảnh hưởng, tôi được quyền lựa chọn kịch bản, đọc và từ chối. Cũng có thể tôi thấy mình già rồi nên được nể hơn chăng? Hiện tại, tôi xác định đọc kịch bản phải thích và lựa chọn những nhà sản xuất từng làm phim mà mình thích, có sự đầu tư. Tất nhiên, tôi vẫn cảm tính khi nhận lời những dự án vì có nhân tố nào đó khiến mình yêu quý, dù nhà sản xuất yếu.

Và chị cũng chấp nhận lùi sau một bước, không phải lúc nào cũng đóng vai chính?

Tôi luôn nhìn nhận quy luật tre già, măng mọc. Với cá nhân tôi, người diễn viên sau khi lấy chồng, sinh con là bước ngoặt lớn. Lúc đó, tôi bị chi phối và không còn tập trung nhiều như cái thuở có thể quay phim sáng đêm, ăn ngủ trên phim trường. Nhưng hiện tại khi quay xong, kiểu gì tôi cũng chạy về nhà, dù chỉ để nhìn con một cái rồi hôm sau lại đi.

Tôi nghĩ, cũng đến thời điểm nên để các bạn trẻ có cơ hội phát triển, giống như mình ngày xưa từng được các anh chị lớn nhường sân, chấp nhận làm dàn bao xung quanh. Chưa kể, sau khi sinh con, sắc vóc, tuổi tác mình cũng không còn được như xưa nên không có lý do gì luôn giành vai chính, vai trẻ đẹp. Thêm nữa, sau khi sinh con, tôi sống chậm lại, kiên nhẫn hơn và nhìn nhận được nhiều thứ hơn - điều trước đây tôi không nhận ra. Được hỗ trợ các bạn trẻ, tôi thấy tự hào với vai trò như hiện tại nhiều hơn.

Nhưng chị làm thế nào để luôn giữ được vị trí, tên tuổi?

Tôi nghĩ có nhiều cách để giữ hào quang, không hẳn lúc nào cũng phải tham gia vai chính. Nếu đóng vai chính không phù hợp, nhiều khi còn phá hỏng cả sự nghiệp. Ý thức điều đó, tôi biết lượng sức, biết mình ở độ tuổi nào để chọn vai phù hợp. Có lẽ vì thế tôi còn giá trị, được yêu thương, quý mến.

Có phải vì thế mà mấy năm qua chị vẫn rất đắt show?

Tôi luôn nói mình không giỏi mà gặp nhiều may mắn. May mắn đầu tiên, tôi được thể hiện nhiều tính cách khác nhau và mỗi nhân vật mang đến không ít trải nghiệm để mình tích lũy hơn nữa kinh nghiệm diễn xuất. Đây là điều không phải ai cũng có được, vì khi mới bước vào nghề, mọi người thường dễ bị đóng khung trong một dạng vai và luôn được mời các vai diễn tương tự. Ngược lại, tôi luôn được thử thách, giao các vai diễn khác. May mắn nữa, theo thời gian dù có những thay đổi về ngoại hình nhưng tôi vẫn được yêu thương, có các vai diễn mới phù hợp.

Ngoài diễn xuất, các công việc khác cứ nối tiếp nhau. Tôi không phải người có kỹ năng làm MC vì mình ăn nói dở. Nhưng may mắn các chương trình tôi làm cần người lắng nghe, chia sẻ và kết nối nên tôi làm được nhiệm vụ đó.

Sau những đổ vỡ, chắc hẳn chị cũng khó tính hơn với những lựa chọn về mặt tình cảm?

Tôi luôn cho rằng mỗi cuộc tình đều là trải nghiệm và kỷ niệm đẹp. Tôi không thấy mình bị tổn thương hay quá nặng nề. Chỉ duy nhất mối tình đầu đến giờ vẫn luôn nhiều cảm xúc và tiếc nuối. Tôi từng ước giá như tôi và anh ấy trưởng thành như hiện tại, chúng tôi đã không để mất nhau.

Có thể những lựa chọn về mặt tình cảm sẽ thay đổi, nhưng tôi tin cảm xúc yêu đương của mình vẫn luôn nồng cháy, quyết liệt và hết mình. Sự nghiệp gần 20 năm diễn xuất của tôi có được cũng bởi vì mình trải qua đủ hỷ - nộ - ái - ố của yêu, chia tay, thất tình… Đó là những cảm xúc giúp tôi cảm nhận sâu sắc hơn khi hóa thân vào từng nhân vật. Nhưng cũng chính vì sợ mình quá say đắm, sẽ lại lựa chọn không đúng nên tôi cẩn trọng hơn.