Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị Công an TPHCM

Ngày 12-6, Công an TPHCM đã công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm với 3 lãnh đạo cấp phòng, công an cấp quận huyện.

Theo đó, điều động Đại tá Phạm Hoàng Thảo, Trưởng Công an huyện Bình Chánh đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu (PV01), Công an TPHCM; điều động Đại tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng Công an quận 6 đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an quận 5.

Điều động Thượng tá Nguyễn Văn Minh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Bình Chánh.