Điều động Đại tá Vũ Như Hà làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn

Bộ Công an đã điều động, bổ nhiệm Đại tá Vũ Như Hà làm tân Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Đại tá Vũ Như Hà khi còn làm Phó Cục trưởng Cục C03

Ngày 13-5 tại Công an tỉnh Lạng Sơn (TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), đại diện lãnh đạo Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Đại tá Vũ Như Hà sinh năm 1970, quê quán ở xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; cư trú tại xã Phước Kiến, huyện Nhà bè, TPHCM. Đại tá Vũ Như Hà đã từng trải qua các vị trí công tác: Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TPHCM; Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Vũ Như Hà chia sẻ, trên cương vị mới sẽ cùng Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn và cán bộ, chiến sĩ tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu đã chúc mừng Đại tá Vũ Như Hà nhận nhiệm vụ mới. Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị tân Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ chính trị, chỉ đạo xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cùng ngày 13-5, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về điều động bà Nguyễn Thị Hường, Phó Chủ tịch HĐND TP Lạng Sơn thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TP Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 và điều động đến nhận chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy kể từ ngày 10-5-2024, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

