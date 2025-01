Điều khiển mô tô tốc độ cao, nẹt pô, thanh niên bị phạt 32,5 triệu đồng

Phát hiện đối tượng điều khiển mô tô tốc độ cao, nẹt pô gây mất an ninh trật tự, Công an huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) chặn bắt và lập biên bản vi phạm hành với số tiền 32,5 triệu đồng

Ngày 4-1, nguồn tin của Báo SGGP cho biết, Công an huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nay Y Liên (SN 2007, trú tại buôn Chao, xã Ea Bá, huyện Sông Hinh) về các hành vi: vi phạm nồng độ cồn; không có giấy phép lái xe; bộ phận giảm thanh không đảm bảo quy chuẩn.

Nay Y Liên tại Cơ quan Công an huyện Sông Hinh

Sau khi kiểm tra, Công an huyện Sông Hinh còn xử phạt thêm hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện đối với chủ xe.

Căn cứ quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP thì tổng mức phạt đối với các hành vi vi phạm trên là 32,5 triệu đồng.

Trước đó, tối ngày 3-1, Công an huyện Sông Hinh trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện đối tượng Nay Y Liên điều khiển xe mô tô không gắn biển số, liên tục chạy quanh các tuyến đường ở khu vực thị trấn Hai Riêng với tốc độ cao; nẹt pô gây mất an ninh trật tự, do đó lực lượng Công an huyện Sông Hinh chặn bắt và xử lý.

Theo Công an huyện Sông Hinh, hiện nay, theo quy định tại Nghị định 168 thì mức phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông rất cao, do đó mọi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong quá trình tham gia giao thông.

PHƯƠNG ĐÔNG