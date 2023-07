Điều tra vụ cha dượng nhiều lần bạo hành dã man con riêng của vợ

Chiều 17-7, tin từ Công an tỉnh An Giang cho hay, tại khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên xảy ra vụ cha dượng nhiều lần đánh đập dã man con riêng của vợ, dẫn đến thương tích.

Theo báo cáo của Công an thị xã Tịnh Biên, Công an phường Tịnh Biên vừa tiếp nhận đơn trình báo của người dân về việc em T. (14 tuổi, ngụ khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên) liên tục bị cha dượng là Trần Thanh Hòa (26 tuổi, ngụ ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, An Giang) hành hung, dẫn đến thương tích.

Công an phường Tịnh Biên đã phối hợp đoàn thể, UBND phường và khóm Xuân Hòa làm việc với em T.. Trong quá trình làm việc, lúc đầu, em T. khai nhận những vết thương trên người và ở bộ phận sinh dục do bị nước ăn trong lúc làm tiếp nước đá với cha dượng.

Tuy nhiên, sau khi sự động viên, giải thích, em T. đã thừa nhận những vết thương nói trên là do Trần Thanh Hòa gây ra. Sau đó, Công an phường Tịnh Biên mời Hòa đến làm việc.

Hòa khai nhận, khoảng năm 2020, Hòa sống chung với chị B. (32 tuổi) cùng con riêng của chị B. là cháu T. và mưu sinh bằng nghề mua bán nước đá. Trong quá trình chung sống, cho rằng T. không nghe lời nên Hòa tức giận và thường xuyên dùng nhiều loại hung khí đánh T. gây thương tích nặng.

Cách đây khoảng 1 tháng, Hòa có đánh và nhận đầu em T. vào thùng nước trong nhà tắm. Trong lúc nhận đầu T. vào thùng nước thì thùng bể làm em T. bị thương phần trước ngực, cổ, mặt nên để lại vết sẹo.

Đáng nói hơn, cách đây khoảng 15 ngày, Hòa đã dùng bật lửa đốt vào bộ phận sinh dục của em T. gây thương tích. Gần đây, Hòa còn dùng cây đánh nhiều lần vào lưng, chân em T.

Hiện, Công an thị xã Tịnh Biên đang tiến hành giám định thương tích đối với em T. để làm cơ sở xử lý Trần Thanh Hòa theo quy định pháp luật