Bắt đối tượng thường say xỉn, đập phá đồ đạc của người khác

Ngày 17-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Phương Trọng (sinh năm 1985, trú phường Thanh Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.