Điều tra vụ sà lan tông sập nhà bè nuôi cá trên sông Hậu

Chiều 2-8, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho biết đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sà lan tông sập nhà bè và lồng bè nuôi cá trên sông Hậu, đoạn qua ấp Mỹ An 1, xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên (An Giang) vào rạng sáng cùng ngày, gây thiệt hại lớn về tài sản.