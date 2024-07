Điều tra, xử lý nghiêm hành vi ném đá lên tàu

Ngày 12-7, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã đề nghị Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Công an chỉ đạo công an, ban ATGT các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua tăng cường phối hợp với ngành đường sắt xử lý nghiêm các hành vi ném đất, đá, chất bẩn lên các đoàn tàu.