Dịp lễ 2-9: Nam bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông

Thời tiết cả nước trong dịp nghỉ lễ sẽ có nhiều vùng có mưa hoặc mưa, nắng đan xen. Người dân cần chú ý theo dõi tình hình thời tiết để có sự chuẩn bị, ứng phó với các nguy cơ mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất nhằm đảm bảo an toàn.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 31-8, tại Hà Nội trời nắng ráo, nhiệt độ ở mức trung bình. Dù buổi trưa cho cảm giác oi bức, thời tiết thuận lợi để người dân ở Hà Nội di chuyển về quê nghỉ lễ hoặc đi du lịch.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, một số nơi ở miền núi phía Bắc vẫn có mưa rào cục bộ, dù thời tiết không còn xấu như những ngày trước đó.

Đêm 31-8, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15mm đến 30mm, có nơi trên 70mm. Tình hình tương tự cũng diễn ra tại Bắc Trung bộ và Nam Trung bộ, với lượng mưa từ 10mm đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Khu vực Nam bộ dự kiến có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30mm, có nơi trên 70mm.

Dòng xe cộ rời Hà Nội trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sáng 31-8. Ảnh: MXH

Đáng chú ý, từ ngày 31-8 đến 2-9, khu vực Tây Nguyên sẽ có mưa nhiều, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40mm đến 100mm, có nơi trên 150mm. Từ sáng 2-9 đến ngày 3-9, khu vực này tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 20mm đến 50mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Dự báo từ ngày 31-8 đến 6-9, khu vực Nam bộ và Tây Nguyên về chiều và đêm sẽ có mưa rào và dông.

Mực nước trên các sông tại Tây Nguyên dự kiến biến đổi chậm. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long cũng lên chậm theo triều trong 1 đến 2 ngày đầu, sau đó biến đổi chậm.

Người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng mưa lớn, đặc biệt là tại Tây Nguyên, cần chuẩn bị sẵn sàng và thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết để phòng tránh những nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất và đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ lễ.

VĂN PHÚC