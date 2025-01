Dịp tết, sân bay Tân Sơn Nhất vận chuyển hơn 4 triệu lượt khách

Dự kiến sản lượng cao điểm Tết Nguyên đán 2025, tăng 6,25% chuyến bay và 5,36% lượng khách. Theo lịch bay có khoảng 26.033 chuyến bay và hơn 4 triệu lượt khách, trong đó khách quốc nội chiếm tỷ trọng cao hơn. Nâng số slot khai thác lên 48 chuyến/giờ ban ngày và 46 chuyến/giờ ban đêm, tăng tải cung ứng 18%.

Đảm bảo an ninh, an toàn từng khách một. Ảnh: QUỐC HÙNG

Nhằm đảm bảo các chuyến bay đúng giờ, Cảng hàng không TSN điều chỉnh linh hoạt các vị trí đỗ và tối ưu tuyến lăn, đặc biệt đối với các máy bay thân rộng.

Song song đó, triển khai hệ thống ACDM (Hệ thống phối hợp ra quyết định) nhằm giảm thiểu thời gian lăn bánh, tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường. Đồng thời, sử dụng phần mềm theo dõi thời gian thực để tối ưu nguồn lực và cải thiện khai thác. Nâng cấp hệ thống CUTE/CUPPS và FIDS, giúp cải thiện quy trình thủ tục và thông báo thông tin. Áp dụng đèn LED nội địa hóa thay thế đèn halogen, giảm chi phí nhập khẩu và tăng hiệu quả.

Bên cạnh đó, huy động lực lượng đoàn viên và các đơn vị liên quan hỗ trợ hành khách tại các điểm trọng yếu. Đảm bảo bố trí nguồn lực phù hợp, phối hợp xử lý nhanh các vấn đề phát sinh.

Những ngày cao điểm tết sân bay Tân Sơn Nhất vận chuyển hơn 4 triệu hành khách. Ảnh: QUỐC HÙNG

Về công tác an ninh kiểm tra 100% hành khách, hành lý, bưu kiện để ngăn chặn vật phẩm nguy hiểm. Phối hợp với lực lượng quân sự, công an, và các cơ quan chức năng để đối phó với các mối đe dọa an ninh. Phân luồng tuyến xe hợp lý, hạn chế ùn tắc.

Đẩy mạnh thông tin trên các phương tiện truyền thông để xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và nâng cao nhận thức của hành khách về dịch vụ.

Ngoài ra, hệ thống thu phí không tiền mặt đã đạt 78% phương tiện, cũng giúp giảm ùn tắc tại các làn xe.

Bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng hành khách hạn chế ùn ứ tại khu vực ra vào nhà ga Quốc nội. Ảnh: QUỐC HÙNG

Phương án này cho thấy sự chuẩn bị chu đáo của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất để đáp ứng tốt nhu cầu tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán. Việc áp dụng các công nghệ tiên tiến và quản lý linh hoạt là những yếu tố then chốt giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và duy trì an toàn, hiệu quả trong khai thác.

QUỐC HÙNG