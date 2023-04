Đoàn cựu tù chính trị và tù binh TPHCM với “Hành trình theo dấu chân Bác”

Ngày 8-4, đoàn đại biểu cựu tù chính trị và tù binh TPHCM với hơn 80 thành viên là cựu tù Côn Đảo, Phú Quốc, tù binh Phú Tài, tù thiếu nhi Đà Lạt,… đã đến tỉnh Nghệ An thăm quê Ngoại của Bác Hồ tại làng Hoàng Trù (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn); thăm quê Nội của Bác Hồ tại Làng Sen (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn); dâng hương, dâng hoa báo công lên Bác tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hoạt động nằm trong chuyến “Hành trình theo dấu chân Bác” do Ban liên lạc cựu tù chính trị và tù binh TPHCM tổ chức từ ngày 4 đến 24-4.

Trước cảnh vật mộc mạc nhưng đầy trang nghiêm của quê hương Bác Hồ, được tận mắt nhìn thấy các hiện vật còn lưu giữ lại và qua lời kể của người thuyết minh, các cựu tù không khỏi bồi hồi, xúc động.

Lần đầu tiên được đến thăm quê hương Bác, nữ cựu tù Côn Đảo Nguyễn Kim Hương xúc động chia sẻ: cả cuộc đời tôi luôn ngưỡng mộ, tôn thờ Bác Hồ nhưng nay mới có cơ hội đặt chân đến nơi Bác sinh ra đời. Qua lời kể của hướng dẫn viên ngay mảnh đất quê Ngoại Bác Hồ, bà Hương đưa tay lau vội giọt nước mắt.

“Tôi xúc động khi bước chân vào căn nhà lá đơn sơ, giản dị của gia đình Bác. Nơi đây đã sinh ra vị cha già vĩ đại của dân tộc ta. Được đến, được nhìn tận mắt quê Bác đó là điều tôi mong ước lâu nay”, bà Hương bày tỏ đây là lần đầu được đến thăm nơi này, nhưng có lẽ cũng là duy nhất vì nay tuổi bà Hương đã cao, khó có cơ hội lại đến thăm lần nữa.

Điều xúc động là nhiều cựu tù lớn tuổi, chân yếu nhưng vẫn được đồng đội dìu đi để được một lần đến thăm quê Bác.

Đoàn cũng đến quê Nội Bác Hồ, thăm ngôi nhà ba gian của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Bác Hồ. Nơi đây vẫn còn lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị lịch sử như: hai bộ phản gỗ, chiếc giường, rương đựng lương thực, chiếc tủ đứng hai ngăn đựng đồ dùng, mâm bằng gỗ sơn đen…

Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Làng Sen, đoàn đã thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa, báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các cựu tù cũng hát vang bài Quốc ca trước bàn thờ Bác.

Cũng trong hành trình, đoàn đã đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài chiến sĩ Gạc Ma (Cam Ranh, Khánh Hoà); dâng hương, dâng hoa các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị; dâng hoa, thắp nén hương thơm đến các liệt sĩ và 10 nữ thanh niên xung phong tại Ngã Ba Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh); giao lưu cùng Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đài Nghệ An – Tỉnh đoàn Nghệ An - Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

Dự kiến, trong “Hành trình theo dấu chân Bác”, đoàn sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Phủ Chủ tịch, Tòa nhà Quốc hội, cụm di tích Đá Chông nơi bảo quản thi hài Bác thời kỳ đánh Mỹ; tham quan Đền Hùng, di tích Tân Trào, di tích Pắc Pó, suối Lênin, mộ Kim Đồng, viếng nghĩa trang Điện Biên,….