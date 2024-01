Đoàn viên, hội viên Công an TPHCM phải có tinh thần xung kích và cống hiến

Ngày 23-1, Công an TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn thể Công an TPHCM năm 2023 và triển khai công tác năm 2024.

Lãnh đạo các đơn vị chụp hình lưu niệm tại buổi lễ

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các đoàn thể Công an TPHCM đã đạt được trong năm qua.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại hội nghị

Thiếu tướng Trần Đức Tài đề nghị các cấp Đoàn, Hội, Công đoàn Công an TPHCM cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho đoàn viên, hội viên; các cán bộ Đoàn, Hội, Công đoàn phải thật sự gương mẫu trong công tác, chiến đấu, học tập, lối sống hàng ngày và phải có tinh thần xung kích, lăn xả, cống hiến, là hạt nhân chính trị trong tổ chức Đảng, đoàn thể tại đơn vị để đoàn viên, hội viên noi theo.

Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể Công an TPHCM cần tập trung định hướng, hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động tại cơ sở, lấy hoạt động cơ sở làm trọng tâm; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các tổ chức đoàn thể tại cơ sở; xây dựng công tác đoàn thể vững mạnh cũng chính là góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an TPHCM vững mạnh toàn diện.

Dịp này, Công an TPHCM trao giấy khen, cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất sắc

Năm 2023, Ban Thanh niên Công an TPHCM chủ động trong việc định hướng 100% các cơ sở Đoàn, Cụm thi đua và đoàn thanh niên Công an TPHCM thực hiện công trình thanh niên gắn với công tác chuyên môn nghiệp vụ; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, gắn với năm chuyển đổi số của Đoàn.

Cụ thể, có 3 công trình lan tỏa lớn là: Ứng dụng Bản đồ số tại Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TPHCM phục vụ công tác chỉ huy, điều hành, triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) thuộc Công an TPHCM (Tổ công tác 363); Tuổi trẻ Công an TPHCM xung kích tham gia phòng, chống tội phạm tín dụng đen; xây dựng, phát triển mô hình tự quản nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nhân rộng mô hình “Tổ nhân dân tuần tra”, “Tổ phản ứng nhanh về ANTT tại các bến xe khách liên tỉnh, xe buýt liên quận trên địa bàn Thành phố…

Với kết quả đạt được, 3 Ban Đoàn thể Công an TPHCM đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó, Ban Phụ nữ đạt danh hiệu xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua Khối Lực lượng vũ trang thành phố, Bằng khen Trung ương Hội; Ban Công đoàn đạt danh hiệu xuất sắc, Cờ thi đua Công đoàn CAND; Ban Thanh niên là đơn vị xuất sắc dẫn đầu Cụm thi đua, Bằng khen Trung ương Đoàn và đạt giải thưởng tình nguyện Quốc gia năm 2023.

CHÍ THẠCH