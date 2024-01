Công an phường điển hình ở TPHCM tham gia kéo giảm phạm pháp hình sự

Chiều 16-1, Công an TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự (ANTT) và văn minh đô thị (gọi tắt là Công an phường điển hình) năm 2023 và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2024.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao đổi với Ban Giám đốc Công an TPHCM tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM; Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu biểu dương công tác xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị của lực lượng Công an TPHCM trong năm qua.

Để phát huy hiệu quả việc xây dựng Công an phường điển hình năm 2024, đồng chí Ngô Minh Châu đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan đơn vị, địa phương các cấp quán triệt cán bộ đảng viên xác định công tác xây dựng Công an phường điển hình có ý nghĩa chiến lược, lâu dài. Đây là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc tại địa bàn cơ sở, cũng như thực hiện thắng lợi Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân về công tác xây dựng Công an phường điển hình; tập trung chỉ đạo xây dựng Công an phường điển hình bám sát nội dung các tiêu chí của Bộ Công an, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm ANTT, điều kiện cơ sở vật chất, nguồn lực đảm bảo của địa phương, cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM lưu ý Công an TPHCM cần chăm lo xây dựng Công an phường vững mạnh về mọi mặt. Các sở, ban ngành thành phố phải phối hợp chặt chẽ với Công an TPHCM nhằm chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng Công an phường điển hình. Nhất là tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về nhà đất, trụ sở làm việc, kinh phí đầu tư xây dựng, sửa chữa, cải tạo, mua sắm trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự Công an phường.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM yêu cầu Công an 16 quận và TP Thủ Đức giữ vững các kết quả đạt được về xây dựng Công an phường điển hình; hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng Công an phường điển hình năm 2024, đến năm 2025 đạt trên 40%, phấn đấu năm 2029 đạt 100% (hoàn thành trước thời hạn Bộ Công an giao 1 năm).

Cùng với đó là xây dựng hình ảnh đẹp của cán bộ chiến sĩ CAND; tạo môi trường văn minh, an toàn cho nhân dân ở cơ sở. Qua đó góp phần xây dựng Công an phường thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong năm 2023, Công an TPHCM đã hoàn thành chỉ tiêu Bộ Công an giao là xây dựng Công an phường điển hình trên địa bàn. Công an phường làm tốt công tác quản lý các ngành nghề kinh doanh, đầu tư có điều kiện, PCCC, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và nhân, hộ khẩu; quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài.

Đảm bảo các chỉ tiêu được giao trong dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD. Các tin báo, tố giác tội phạm đều được tiếp nhận, phân loại xử lý theo quy định.

Đặc biệt, số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm so với cùng kỳ 2022; không phát sinh tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội, không phát sinh thêm người nghiện ma túy; không có tội phạm hoạt động manh động, theo dạng xã hội đen…

CHÍ THẠCH