Doanh nghiệp cần tăng “sức đề kháng” trên không gian mạng

Tại sự kiện, ông Lê Xuân Sơn, Phó Tổng Giám đốc VNPT-IT, nhận định 2024 là một năm nhiều thử thách đối với ngành an toàn thông tin (ATTT). Khi sự phụ thuộc vào công nghệ ngày càng cao, các tổ chức, doanh nghiệp dễ trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công mạng, đặc biệt là các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền (Ransomware).

Theo số liệu được đưa ra trong báo cáo ATTT của Trung tâm An toàn thông tin thuộc VNPT, trong 6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam là một trong 10 quốc gia bị tấn công mã độc tống tiền nhiều nhất thế giới. Đặc biệt, Ransomware tăng đột biến so với năm 2023. Tỷ lệ doanh nghiệp, tổ chức bị tấn công Ransomware năm 2023 là 66%, nhưng chỉ tính riêng nửa đầu năm 2024 tỷ lệ này đã tăng lên 59%.

Kinh nghiệm từ các cuộc tấn công lớn cho thấy mã độc có thể đã được tin tặc cài cắm vào hệ thống trong một thời gian dài, tin tặc chỉ chờ thời cơ thích hợp để tiến hành mã hóa dữ liệu và tống tiền nạn nhân. Hậu quả để lại không chỉ gây tổn thất về mặt tài sản mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các tổ chức, doanh nghiệp.

Nhận thấy những thách thức từ Ransomware mà các tổ chức, doanh nghiệp phải đối mặt, ông Phạm Trung Đức, chuyên gia ATTT đến từ VNPT-IT đã chia sẻ, để giảm thiểu tối đa các cuộc tấn công mạng, doanh nghiệp cần điều phối nhuần nhuyễn 3 trụ cột: quy trình, hệ thống ATTT và con người - điều mà phần đông các doanh nghiệp còn chưa chú trọng. Bởi nếu chỉ đầu tư riêng lẻ vào một trong ba trụ cột trên, việc xây dựng và giám sát ATTT không những trở nên khó khăn, mà còn làm mất đồng bộ trong quy trình ứng cứu và xử lý sự cố.

Hội thảo còn nhận được nhiều ý kiến, chia sẻ đa chiều về công tác đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống mạng trong doanh nghiệp. Theo các chuyên gia, việc xây dựng một chiến lược ATTT bài bản sẽ là bước đệm giúp tăng “sức đề kháng” cho các doanh nghiệp trong bối cảnh đầy nguy cơ và thách thức an ninh mạng như hiện nay. Đây được xác định là vấn đề cấp thiết, đòi hỏi các tổ chức, doanh nghiệp luôn phải có những phương án sẵn sàng cho việc đảm bảo ATTT của tổ chức.