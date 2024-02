Doanh nghiệp rời khỏi thị trường vẫn cao hơn thành lập mới

Tháng 2-2024, cả nước có gần 8.600 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 36,5% so với tháng trước và giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong tháng 2, có hơn 5.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 61,3% so với tháng trước và tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 5.146 doanh nghiệp, 2.153 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, 1.506 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, cả nước có 41.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 1 tháng có hơn 20.500 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 2 tháng là 63.000 doanh nghiệp, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 1 tháng có gần 31.500 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Đây là những số liệu được Tổng cục Thống kê chính thức công bố sáng nay, 29-2.

Theo bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng Ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương), mặc dù có yếu tố chi phối là Tết Nguyên đán năm nay nằm trọn trong tháng 2 nên số ngày làm việc của tháng 2 năm nay ít hơn tháng 2-2023 tới 5 ngày, song những con số này vẫn cho thấy doanh nghiệp tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Vốn đăng ký cũng sụt giảm, thu hút lao động chưa đạt được so với thời điểm trước dịch Covid-19.

Vẫn theo Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 2-2024 ước giảm 18% so với tháng trước và giảm 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tính chung 2 tháng đầu năm 2024, IIP ước tính tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 giảm 2,9%). Chỉ số sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 56 địa phương và giảm ở 7 địa phương trên cả nước.

ANH PHƯƠNG