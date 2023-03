Doanh nghiệp than lãi vay cao, ngân hàng nói sẽ giảm

Theo số liệu do cơ quan thống kê quốc gia cung cấp sáng 28-2, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2-2023 tăng 0,45% so với tháng 1 và so với tháng 12-2022 thì đã tăng tới 0,97% - mức tăng đáng kể.