Đốc thúc bàn giao mặt bằng thi công quốc lộ 7 tại tỉnh Nghệ An

Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, vừa nhận được văn bản của Bộ GTVT về việc tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành giải phóng mặt bằng để triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 7 đoạn Km0 - Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An.