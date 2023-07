Đội Arteventia (Pháp) vô địch DIFF 2023

Bầu trời đêm Đà Nẵng bùng nổ trong đại tiệc của ánh sáng và âm nhạc, những màn trình diễn pháo hoa đẹp như vẽ tranh trên bầu trời đã thực sự kết nối con người trong một “thế giới không khoảng cách”.

Tại đêm chung kết, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, với chủ đề “Thế giới không khoảng cách”, TP Đà Nẵng bày tỏ thông điệp về sự kết nối, xóa nhòa khoảng cách không gian địa lý, để các quốc gia, các dân tộc xích lại gần nhau bằng khát vọng hòa bình, tình yêu và hy vọng về những điều tốt đẹp. Sau đêm nay, DIFF 2023 sẽ khép lại nhưng ước mơ và khát vọng của thành phố sẽ vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa.

Là đội trình diễn trước, Martarello Group đến từ Italy một lần nữa khẳng định đẳng cấp của một “già gân” đã 2 lần giành ngôi vị quán quân DIFF. Giống như bản piano River Flow In You mà đội đã chọn, cả khán đài đắm chìm theo “dòng chảy” của sông Hàn, khi các bông pháo khổng lồ bật tung theo giai điệu rock sôi động của bài hát Gossip, bản EDM Wake Me Up được biến tấu theo âm hưởng đồng quê và chắn chắn không thể thiếu nét cổ điển, hùng tráng đậm chất Ý qua bản nhạc phim kinh điển Thiện-Ác-Tà.

Được xem là đội có số điểm cao nhất trong vòng loại, Arteventia đến từ Pháp “mê hoặc” khán giả với màn bắn pháo hoa giàu cảm xúc. Chủ đề “Thế giới không khoảng cách” đã được đội thể hiện rất tốt khi đem tới cho khán giả những màn pháo hoa mãn nhãn trên nền nhạc Pháp, US-UK và Kpop. Khán giả không ngừng lắc lư theo điệu nhạc Dynamite của BTS hay Stupid Love của Lady Gaga, để rồi sau đó lại đắm mình trong những cảm xúc ngọt ngào với tình ca La Vie En Rose được remix lại và Non, Je Ne Regrette Rien.

Khoảnh khắc mà mọi khán giả đều mong chờ là khi 2 đội tuyển sử dụng bài hát Việt Nam cho màn trình diễn của mình. Đội Arteventia gần như làm “nổ tung” khán đài khi chọn ca khúc Bay của Thu Minh, trong khi đội Martarello Group khiến khán giả xúc động, đồng thanh hát theo Việt Nam trong tôi là của Thùy Chi.

Để phục vụ cho đêm chung kết, sân khấu rộng hơn 1.000 m2 cải tiến thêm với 2 màn hình led vô cực, cùng nhiều hiệu ứng như lazer, nhạc nước với những tiết mục hấp dẫn. Take Me To The Sun của Văn Mai Hương mang tới nhịp điệu vui vẻ với lời bài hát nghe là đã thấy nắng và biển. Thu Minh “đốt cháy” sân khấu với bản mashup Sống như ta 20, Cứ thế mà đi. Đặc biệt, tiết mục nhạc kịch A whole new world từ bộ phim hoạt hình kinh điển Aladdin qua phần thể hiện của Văn Mai Hương và Tiến Dũng đã mê hoặc khán giả. Hàng trăm vũ công quốc tế của vũ đoàn Bà Nà Hills đã thể hiện những màn nhào lộn và trình diễn patin khiến toàn khán đài hơn 7.000 chỗ ngồi đi từ ngỡ ngàng đến kinh ngạc.

Với những màn trình diễn hoàn toàn thuyết phục khán giả và ban giám khảo, đội Arteventia đến từ Pháp đã giành ngôi vị quán quân với tổng giá trị 20.000 USD; đội Martarello Group đến từ Italy giành giải nhì với phần thưởng trị giá 10.000 USD.

Bên cạnh đó, giải thưởng Sáng tạo thuộc về đội pháo hoa đến từ Ba Lan và giải Khán giả yêu thích nhất thuộc về đội JoHo Pyro đến từ Phần Lan.

DIFF 2023 đã góp một phần không nhỏ vào thành tích phục hồi du lịch của Đà Nẵng trong quý 1-2023. 6 tháng đầu năm, tổng số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 3,5 triệu lượt, tăng 116,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế 930.000 lượt, cao gấp 11,3 lần cùng kỳ; khách trong nước gần 2,6 triệu lượt, tăng 67,7% so với cùng kỳ. Trong thời gian lễ hội, các chuyến bay đến sân bay quốc tế Đà Nẵng có thời điểm lên đến 150 chuyến/ngày, tăng gấp 1,5 lần so với thường nhật. Công suất buồng phòng của TP Đà Nẵng đạt khoảng 70%, trong đó khối khách sạn 4-5 sao đạt 80-85%. Con số này tăng trưởng so với kỳ DIFF 2019, khi năm đó công suất phòng trên thành phố đạt 65-70%, khối khách sạn 4-5 sao công suất đạt 75-85%.

>>>Màn trình diễn của đội Arteventia đến từ Pháp (Nguồn: XUÂN QUỲNH)

>>> Màn trình diễn của đội Martarello Group đến từ Italy (Nguồn: XUÂN QUỲNH)