Đội hình xe pháo quân sự vào vị trí chuẩn bị sơ duyệt

Chương trình sơ duyệt có sự tham gia của hơn 40.000 người, trong đó lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành hơn 16.000 người. Thành phần gồm: 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân; các khối quân đội nước ngoài; lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối văn hóa - thể thao. Ngoài ra còn có các khối tiêu binh lễ đài, 29 khối đứng và 11 khối quần chúng.
Lực lượng diễu binh trên biển được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, gồm Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5, với nhiều vũ khí, khí tài hiện đại: tàu chỉ huy, máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo; tàu của Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Hải đội Dân quân thường trực… Nội dung này sẽ được truyền hình trực tiếp qua màn hình tại buổi sơ duyệt.
Cùng thời điểm, tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), 15 khẩu pháo lễ 105mm của Bộ Tư lệnh Pháo binh – Tên lửa cũng tham gia phần sơ duyệt.
>>> Hình ảnh xe tăng di chuyển trên đường Thanh Niên trong tiếng hoan hô, reo hò của người dân. Ảnh: HỮU CƯỜNG