Đội hình xe pháo quân sự vào vị trí chuẩn bị sơ duyệt

Tối 27-8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) diễn ra chương trình sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80). Từ 17 giờ, các khối đội hình đã di chuyển vào vị trí tập kết trên các tuyến phố Hùng Vương, Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Phan Đình Phùng, Quán Thánh.

Chương trình sơ duyệt có sự tham gia của hơn 40.000 người, trong đó lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành hơn 16.000 người. Thành phần gồm: 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân; các khối quân đội nước ngoài; lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối văn hóa - thể thao. Ngoài ra còn có các khối tiêu binh lễ đài, 29 khối đứng và 11 khối quần chúng.

Đội hình pháo tự hành của Quân đội nhân dân Việt Nam di chuyển trên phố Nguyễn Tri Phương về vị trí sẵn sàng cho chương trình sơ duyệt. Video: PHAN THẢO

Lực lượng diễu binh trên biển được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, gồm Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5, với nhiều vũ khí, khí tài hiện đại: tàu chỉ huy, máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo; tàu của Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Hải đội Dân quân thường trực… Nội dung này sẽ được truyền hình trực tiếp qua màn hình tại buổi sơ duyệt.

Đội hình xe tăng, xe thiết giáp Quân đội nhân dân Việt Nam di chuyển trên đường Thanh Niên vào vị trí chuẩn bị sơ duyệt. Video: THU HÀ

Cùng thời điểm, tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), 15 khẩu pháo lễ 105mm của Bộ Tư lệnh Pháo binh – Tên lửa cũng tham gia phần sơ duyệt.

Quang cảnh đầu phố Hàng Cháo, Nguyễn Thái Học trước giờ diễn ra chương trình sơ duyệt. Video: TRẦN BÌNH

TRẦN BÌNH - THU HÀ - PHAN THẢO