Hà Nội sẵn sàng cho buổi sơ duyệt chương trình A80

Đầu giờ chiều 27-8, sau gần 2 ngày mưa to, gây ngập lụt cục bộ nhiều tuyến đường, Hà Nội hửng nắng và quang mây. Trên các tuyến phố hướng về khu vực Quảng trường Ba Đình bắt đầu đông người di chuyển để đến xem chương trình sơ duyệt cấp Nhà nước lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (A80).
So với 2 lần tổng hợp luyện trước đây, do có sự phân luồng từ sớm và xa, nên các tuyến phố vào gần khu vực Quảng trường Ba Đình bớt ùn tắc và lộn xộn hơn. Các lực lượng chức năng cùng thanh niên xung phong có mặt ở hầu hết các tuyến phố để hướng dẫn người dân di chuyển vào nơi cho phép cũng như đảm bảo an toàn, an ninh các khu vực.
Ngay khu vực cuối phố Hùng Vương, giao nhau cùng phố Nguyễn Thái Học, phố Hàng Cháo – "điểm nóng" để xem A80, người dân tập trung rất đông chờ xem chương sơ duyệt trong trật tự. Hầu hết người dân đều chuẩn bị ô và áo mưa, đề phòng trời mưa lại. Để phục vụ người dân, trên một số tuyến phố, các cơ quan chức năng đã dựng một số nhà bạt, đề phòng mưa to, người dân có chỗ trú.
>>> Khu vực đầu phố Hàng Cháo giao nhau với phố Nguyễn Thái Học:
>>> Nhà bạt trên một số tuyến phố phục vụ người dân khi có mưa to:
>>> Trên phố Hàng Cháo:
Chương trình sơ duyệt cấp Nhà nước A80 gồm: rước đuốc truyền thống; bắn pháo lễ (ở khu vực sân vận động Mỹ Đình); diễu binh, diễu hành các khối.