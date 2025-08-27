Xã hội

Hà Nội sẵn sàng cho buổi sơ duyệt chương trình A80

SGGPO

Mặc dù đến 20 giờ hôm nay (27-8), chương trình sơ duyệt mới diễn ra, nhưng ngay từ sớm, không ngại trời mưa, người dân đã đổ về các tuyến phố trung tâm Hà Nội rất đông, "xí phần" chỗ đẹp để xem diễu binh, diễu hành.

Đầu giờ chiều 27-8, sau gần 2 ngày mưa to, gây ngập lụt cục bộ nhiều tuyến đường, Hà Nội hửng nắng và quang mây. Trên các tuyến phố hướng về khu vực Quảng trường Ba Đình bắt đầu đông người di chuyển để đến xem chương trình sơ duyệt cấp Nhà nước lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (A80).

Hình ảnh "điểm nóng" xem sơ duyệt A80 - cuối phố Hùng Vương, giao với phố Nguyễn Thái Học và phố Hàng Cháo. Video: TRẦN BÌNH
Duong pho 2.jpg
Khu vực cuối phố Hùng Vương, giao nhau với phố Nguyễn Thái Học
Duong pho 4.jpg

So với 2 lần tổng hợp luyện trước đây, do có sự phân luồng từ sớm và xa, nên các tuyến phố vào gần khu vực Quảng trường Ba Đình bớt ùn tắc và lộn xộn hơn. Các lực lượng chức năng cùng thanh niên xung phong có mặt ở hầu hết các tuyến phố để hướng dẫn người dân di chuyển vào nơi cho phép cũng như đảm bảo an toàn, an ninh các khu vực.

Duong pho 1.jpg
Phố Trịnh Hoài Đức giao nhau với phố Cát Linh
Duong pho 5.jpg
Thanh niên xung phong hỗ trợ các lực lượng chức năng trên phố Nguyễn Thái Học

Ngay khu vực cuối phố Hùng Vương, giao nhau cùng phố Nguyễn Thái Học, phố Hàng Cháo – "điểm nóng" để xem A80, người dân tập trung rất đông chờ xem chương sơ duyệt trong trật tự. Hầu hết người dân đều chuẩn bị ô và áo mưa, đề phòng trời mưa lại. Để phục vụ người dân, trên một số tuyến phố, các cơ quan chức năng đã dựng một số nhà bạt, đề phòng mưa to, người dân có chỗ trú.

>>> Khu vực đầu phố Hàng Cháo giao nhau với phố Nguyễn Thái Học:

Duong pho 6.jpg
Duong pho 8.jpg
Duong pho 7.jpg

>>> Nhà bạt trên một số tuyến phố phục vụ người dân khi có mưa to:

Nha bat 2.jpg

>>> Trên phố Hàng Cháo:

Duong pho 9.jpg
Duong pho 12.jpg
Duong pho 13.jpg
Duong pho 11.jpg

Chương trình sơ duyệt cấp Nhà nước A80 gồm: rước đuốc truyền thống; bắn pháo lễ (ở khu vực sân vận động Mỹ Đình); diễu binh, diễu hành các khối.

Các hoạt động chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Video: Cục Báo chí (Bộ VH-TT-DL)
Tin liên quan
TRẦN BÌNH – TIẾN CƯỜNG

Từ khóa

sơ duyệt A80 A80 diễu binh diễu hành Hà Nội xem sơ duyệt A80

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn