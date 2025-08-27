Hà Nội sẵn sàng cho buổi sơ duyệt chương trình A80

Mặc dù đến 20 giờ hôm nay (27-8), chương trình sơ duyệt mới diễn ra, nhưng ngay từ sớm, không ngại trời mưa, người dân đã đổ về các tuyến phố trung tâm Hà Nội rất đông, "xí phần" chỗ đẹp để xem diễu binh, diễu hành.

Đầu giờ chiều 27-8, sau gần 2 ngày mưa to, gây ngập lụt cục bộ nhiều tuyến đường, Hà Nội hửng nắng và quang mây. Trên các tuyến phố hướng về khu vực Quảng trường Ba Đình bắt đầu đông người di chuyển để đến xem chương trình sơ duyệt cấp Nhà nước lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (A80).

Hình ảnh "điểm nóng" xem sơ duyệt A80 - cuối phố Hùng Vương, giao với phố Nguyễn Thái Học và phố Hàng Cháo. Video: TRẦN BÌNH

Khu vực cuối phố Hùng Vương, giao nhau với phố Nguyễn Thái Học

So với 2 lần tổng hợp luyện trước đây, do có sự phân luồng từ sớm và xa, nên các tuyến phố vào gần khu vực Quảng trường Ba Đình bớt ùn tắc và lộn xộn hơn. Các lực lượng chức năng cùng thanh niên xung phong có mặt ở hầu hết các tuyến phố để hướng dẫn người dân di chuyển vào nơi cho phép cũng như đảm bảo an toàn, an ninh các khu vực.

Phố Trịnh Hoài Đức giao nhau với phố Cát Linh

Thanh niên xung phong hỗ trợ các lực lượng chức năng trên phố Nguyễn Thái Học

Ngay khu vực cuối phố Hùng Vương, giao nhau cùng phố Nguyễn Thái Học, phố Hàng Cháo – "điểm nóng" để xem A80, người dân tập trung rất đông chờ xem chương sơ duyệt trong trật tự. Hầu hết người dân đều chuẩn bị ô và áo mưa, đề phòng trời mưa lại. Để phục vụ người dân, trên một số tuyến phố, các cơ quan chức năng đã dựng một số nhà bạt, đề phòng mưa to, người dân có chỗ trú.

>>> Khu vực đầu phố Hàng Cháo giao nhau với phố Nguyễn Thái Học:

>>> Nhà bạt trên một số tuyến phố phục vụ người dân khi có mưa to:

>>> Trên phố Hàng Cháo:

Chương trình sơ duyệt cấp Nhà nước A80 gồm: rước đuốc truyền thống; bắn pháo lễ (ở khu vực sân vận động Mỹ Đình); diễu binh, diễu hành các khối.

Các hoạt động chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Video: Cục Báo chí (Bộ VH-TT-DL)

TRẦN BÌNH – TIẾN CƯỜNG