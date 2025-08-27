Xã hội

Có hiện tượng cho thuê ghế ngồi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành giá 100.000 đồng/ghế

Mặc dù 20 giờ hôm nay, 27-8, cuộc sơ duyệt diễu binh, diễu hành của đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (A80) tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) mới diễn ra nhưng sáng sớm, theo ghi nhận của phóng viên tại một số tuyến đường chính xung quanh khu vực Quảng trường Ba Đình đã đông nghịt người và các phương tiện.

Các đường, phố như: Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Chu Văn An… đông nghịt người dân đội mưa, xếp hàng "xí chỗ".

Trước tình hình này lực lượng cảnh sát giao thông đã phân luồng hạn chế phương tiện qua lại ngay từ ngã tư Tôn Đức Thắng - Cát Linh, cấm xe đi vào phố Trịnh Hoài Đức và Hàng Cháo, cùng một số tuyến đường khác tại khu vực.

20250827_094921.jpg
Khu vực đường Nguyễn Thái Học giao với phố Hàng Cháo đã có rất đông người ngồi chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành. Ảnh: QUỐC KHÁNH
20250827_095138.jpg
Dù trời mưa nhưng từ khoảng 9 giờ đã có rất đông người dân ngồi kín tại khu vực Hàng Cháo, Nguyễn Thái Học để chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Trong khi đó, khu vực giao cắt giữa phố Hàng Cháo - Nguyễn Thái Học và đường Hùng Vương, dù trời mưa to nhưng đã có rất đông người dân tới tập trung để chờ tới tối xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành. Đặc biệt, tại khu vực này xuất hiện một số người cho thuê ghế ngồi xem với giá từ 50.000-100.000 đồng/ghế/người (tùy loại ghế cao hay thấp). Cùng với đó, một số điểm gửi xe tự phát cũng hình thành tại đây, với giá trông giữ xe máy từ 20.000-50.000 đồng/xe.

20250827_095038.jpg
20250827_095127.jpg
Một điểm cho thuê ghế ngồi xem diễu binh, diễu hành tại đầu phố Hàng Cháo giao với đường Nguyễn Thái Học và Hùng Vương. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Tuy nhiên, bên cạnh một số người lợi dụng dịp diễu binh để kinh doanh, kiếm lời thì một số nhà dân sẵn sàng cho để xe miễn phí và thậm chí còn tổ chức phát miễn phí bánh mì, nước uống đóng chai phục vụ bà con đi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành.

20250827_095255.jpg
Một hộ dân trên phố Hàng Cháo tổ chức phát miễn phí nước uống và bánh mì phục vụ bà con xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành. Ảnh: QUỐC KHÁNH
20250827_100242.jpg
Khu vực nhà bạt trên đường Lê Duẩn phía trước Ga Hà Nội được dựng lên để phục vụ người dân chờ xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: QUỐC KHÁNH

* Để phục vụ sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (A80), từ 12 giờ hôm nay 27-8 đến 2 giờ ngày 28-8, nhiều tuyến đường trên địa bàn Hà Nội bị cấm, tạm cấm, hạn chế phương tiện.

Tại các tuyến đường, phố khu vực xung quanh Quảng trường Ba Đình, rất đông người dân vẫn đứng "xí chỗ" dưới mưa để chờ buổi sơ duyệt diễn ra vào 20 giờ tối nay.

>> Dưới đây là chùm ảnh PV SGGP ghi nhận đến 12 giờ trưa 27-8:

Có hiện tượng cho thuê ghế ngồi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành giá 100.000 đồng/ghế ảnh 7
Có hiện tượng cho thuê ghế ngồi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành giá 100.000 đồng/ghế ảnh 8
Có hiện tượng cho thuê ghế ngồi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành giá 100.000 đồng/ghế ảnh 9
Người dân đứng dưới mưa đợi đến giờ sơ duyệt
Người dân đứng dưới mưa đợi đến giờ sơ duyệt
Nhà bạt dã chiến phục vụ người dân xem lễ diễu binh, duyệt binh
Nhà bạt dã chiến phục vụ người dân xem lễ diễu binh, duyệt binh
Có hiện tượng cho thuê ghế ngồi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành giá 100.000 đồng/ghế ảnh 12
Lực lượng chức năng đã phân luồng giao thông, làm công tác đảm bảo an ninh
Lực lượng chức năng đã phân luồng giao thông, làm công tác đảm bảo an ninh
NGUYỄN QUỐC - TIẾN CƯỜNG

