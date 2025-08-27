Xử lý các đối tượng bán ghế, trông giữ xe chặt chém tại buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành

Chiều 27-8, trước phản ánh của báo chí về hiện tượng bán ghế ngồi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành tại một số khu vực, đường phố gần Quảng trường Ba Đình với giá 50.000-100.000 đồng/ghế/người, lực lượng chức năng của phường Ba Đình đã tiến hành kiểm tra và xử lý.

Theo đại diện UBND phường Ba Đình, hành vi này không chỉ gây phản cảm, ảnh hưởng đến hình ảnh Thủ đô trong dịp kỷ niệm trọng đại mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, vi phạm các quy định quản lý không gian tổ chức sự kiện.

Do đó, Công an phường Ba Đình đã phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng và đô thị tiến hành kiểm tra, lập biên bản và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Tính đến 13 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã xử lý 5 trường hợp bán hàng rong; 5 trường hợp giữ chỗ bán ghế và yêu cầu 3 trường hợp tháo dỡ lều bạt.

Lực lượng chức năng phường Ba Đình lập biên bản xử lý cá nhân lập bãi trông giữ xe trái phép

Đại diện UBND phường Ba Đình cũng khẳng định, mọi hoạt động trục lợi từ việc tổ chức lễ sơ duyệt, đặc biệt là bán ghế giữ chỗ, đều vi phạm pháp luật. Chính quyền địa phương kiên quyết xử lý để bảo đảm không khí trang nghiêm, an toàn và văn minh cho người dân cũng như du khách tham dự. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân không tham gia mua, bán ghế giữ chỗ; kiểm tra, xử phạt theo quy định. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân và du khách chỉ nên theo dõi lễ sơ duyệt, lễ kỷ niệm ở các khu vực đã được bố trí, không tụ tập đông người hoặc nghe theo lời dụ dỗ mua chỗ ngồi, tránh để kẻ xấu lợi dụng.

Cùng ngày, trước việc xuất hiện bãi xe tự phát tại khu vực phố Chu Văn An - Điện Biên Phủ, thu phí trái quy định với mức giá 30.000- 50.000 đồng/xe, cao gấp nhiều lần so với quy định của thành phố, lực lượng chức năng phường Ba Đình đã lập biên bản, xử phạt nghiêm đối tượng tổ chức trông giữ xe trái phép tại đây và tiến hành dẹp bỏ bãi xe này. Địa phương đã lên phương án chủ động kiểm tra thường xuyên, không để tái diễn tình trạng này.

Điểm cho thuê ghế ngồi xem diễu binh, diễu hành ở đầu phố Hàng Cháo

Trước đó, sáng 27-8, Báo SGGP có phản ánh về việc khu vực đầu phố Hàng Cháo giao với đường Nguyễn Thái Học có một số người đứng ra tổ chức cho thuê ghế ngồi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành với giá 50.000-100.000 đồng/ghế/người (tùy loại ghế cao hay thấp). Cùng với đó, tại khu vực này cũng xuất hiện một số điểm trông giữ xe tự phát, thu phí trông xe máy với giá 20.000-50.000 đồng/xe.

MINH KHANG