Đội hình xe tăng sẵn sàng cho tổng hợp luyện A80 lần 2 tại Quảng trường Ba Đình

Chiều 24-8, các khối xe pháo quân sự bánh xích từ trụ sở Bộ Quốc phòng trên đường Nguyễn Tri Phương đã cơ động qua đường Thanh Niên, tiến về khu vực đầu đường Hùng Vương để tập kết, chuẩn bị cho cuộc tổng hợp luyện A80 lần thứ 2.

Đến khoảng 17 giờ 30, toàn bộ đội hình diễu binh, diễu hành đã vào vị trí, sẵn sàng tham gia buổi tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình, hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Đội hình xe tăng Quân đội nhân dân Việt Nam di chuyển từ trụ sở Bộ Quốc phòng, đi trên đường Thanh Niên, về vị trí tập kết ở đường Hùng Vương

>> Hình ảnh đội hình xe tăng di chuyển trên đường Nguyễn Tri Phương:

Xe phao quan su 5.jpg
Xe phao quan su 6.jpg
Xe phao quan su 7.jpg
Xe phao quan su 8.jpg

>>> Đội hình xe tăng di chuyển trên đường Thanh Niên:

Xe phao quan su 1.jpg
Xe phao quan su 2.jpg
Xe phao quan su 3.jpg
Xe phao quan su 4.jpg
TRẦN BÌNH – ĐỖ TRUNG – TIẾN CƯỜNG

