Người dân Thủ đô rộn ràng trước giờ tổng hợp luyện A80 lần 2 tại Quảng trường Ba Đình

Tối 24-8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) diễn ra cuộc tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80).

Từ đầu giờ chiều, hàng vạn người dân Thủ đô cùng du khách trong và ngoài nước đã đổ về các tuyến phố trung tâm, khoác trên mình màu áo đỏ sao vàng, tạo nên không khí náo nức, rộn ràng như ngày hội lớn. Nhiều gia đình mang chiếu, ghế, đồ dùng cá nhân ra vỉa hè giữ chỗ từ sớm để theo dõi đội hình diễu binh, diễu hành.



Hàng ngàn người dân tập trung chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành

Theo ghi nhận của phóng viên SGGP, đến 17 giờ cùng ngày, khu vực quanh Quảng trường Ba Đình, đường Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Hàng Cháo, Thanh Niên… đã đông kín người, hầu như không thể di chuyển.

Tại ngã tư Hàng Cháo – Nguyễn Thái Học – Hùng Vương, từ 16 giờ 30, người dân cất cao tiếng hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” cùng nhiều ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Tổ quốc, hòa cùng dòng người rợp cờ đỏ sao vàng.

Đội hình xe tăng vào vị trí tập kết

Cũng như lần tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1 (ngày 21-8), lực lượng chức năng đã triển khai sớm phương án phân luồng, rào chắn hành lang an toàn từ xa để tránh ùn tắc. Tuy nhiên, đến cuối giờ chiều, do lượng người đổ về quá đông, một số điểm buộc phải mở rào, hướng dẫn người dân di chuyển đến khu vực thích hợp.

Trên nhiều tuyến phố như cuối đường Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Hàng Cháo, đông đảo người dân tập trung, chờ theo dõi đội hình các khối diễu hành quần chúng từ sân vận động Hàng Đẫy di chuyển về vị trí tập kết, chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện.

﻿﻿ Hàng ngàn nhân dân Thủ đô đứng, ngồi chật kín trên phố Hàng Cháo, đoạn giao với đường Nguyễn Thái Học

Không khí tưng bừng, trang nghiêm trước giờ tổng hợp luyện A80 lần 2 tại Quảng trường Ba Đình đã trở thành điểm nhấn đặc biệt, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân Thủ đô và bạn bè quốc tế.

Hiện các khối đội hình diễu binh đang chuẩn bị, sẵn sàng cho buổi tổng hợp luyện lúc 20 giờ cùng ngày

>> Một số hình ảnh phóng viên SGGP ghi nhận chiều 24-8:

Người dân lựa chọn khu vực này vì các khối diễu binh, diễu hành sẽ đi qua sau khi qua Quảng trường Ba Đình

Trên các vỉa hè, ở những con phố nhỏ nhất cũng đông kín người dân đến xem diễu binh, diễu hành

Trên đường Hùng Vương, hàng ngàn người dân đến sớm, thậm chí ngồi dưới mưa trước đó để giữ vị trí quan sát tốt các khối diễu binh, diễu hành đi qua

Những điểm cao như trụ bê tông, thùng xe được nhiều người lựa chọn để quan sát các đoàn diễu binh, diễu hành

...trong lúc chờ tới giờ tổng hợp luyện, họ hát vang các bài hát ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

Trên tuyến đường Thanh Niên, 2 bên đường cũng đã kín người dân

Nhiều gia đình mang theo trẻ nhỏ đứng chờ tới giờ tổng hợp luyện

Trước đó, cơn mưa rào bất chợt không khiến người dân bận tâm

Khu vực đường Lê Duẩn giao với Nguyễn Thái Học cũng được xem là khu vực dễ quan sát đoàn diễu binh đi qua

Khu vực Lê Duẩn và Cửa Nam cũng đang kín người dân đứng ngồi chờ tới giờ tổng hợp luyện lần 2

Thanh niên tình nguyện phát nước uống và thức ăn cho người dân

Những công nhân dọn dẹp, vệ sinh đường phố vẫn tiếp tục làm việc

