Người dân Thủ đô rộn ràng trước giờ tổng hợp luyện A80 lần 2 tại Quảng trường Ba Đình

Từ đầu giờ chiều, hàng vạn người dân Thủ đô cùng du khách trong và ngoài nước đã đổ về các tuyến phố trung tâm, khoác trên mình màu áo đỏ sao vàng, tạo nên không khí náo nức, rộn ràng như ngày hội lớn. Nhiều gia đình mang chiếu, ghế, đồ dùng cá nhân ra vỉa hè giữ chỗ từ sớm để theo dõi đội hình diễu binh, diễu hành.
Theo ghi nhận của phóng viên SGGP, đến 17 giờ cùng ngày, khu vực quanh Quảng trường Ba Đình, đường Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Hàng Cháo, Thanh Niên… đã đông kín người, hầu như không thể di chuyển.
Tại ngã tư Hàng Cháo – Nguyễn Thái Học – Hùng Vương, từ 16 giờ 30, người dân cất cao tiếng hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” cùng nhiều ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Tổ quốc, hòa cùng dòng người rợp cờ đỏ sao vàng.
Cũng như lần tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1 (ngày 21-8), lực lượng chức năng đã triển khai sớm phương án phân luồng, rào chắn hành lang an toàn từ xa để tránh ùn tắc. Tuy nhiên, đến cuối giờ chiều, do lượng người đổ về quá đông, một số điểm buộc phải mở rào, hướng dẫn người dân di chuyển đến khu vực thích hợp.
Trên nhiều tuyến phố như cuối đường Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Hàng Cháo, đông đảo người dân tập trung, chờ theo dõi đội hình các khối diễu hành quần chúng từ sân vận động Hàng Đẫy di chuyển về vị trí tập kết, chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện.
Không khí tưng bừng, trang nghiêm trước giờ tổng hợp luyện A80 lần 2 tại Quảng trường Ba Đình đã trở thành điểm nhấn đặc biệt, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân Thủ đô và bạn bè quốc tế.
>>> Đội hình các khối diễu hành quần chúng từ sân vận động Hàng Đẫy di chuyển ra vị trí tập kết chuẩn bị cho tổng hợp luyện:
>> Một số hình ảnh phóng viên SGGP ghi nhận chiều 24-8: