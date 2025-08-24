Trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua Quảng trường Ba Đình

Sáng 24-8, tại sân bay quân sự Hòa Lạc (Hà Nội), đội hình gồm 10 trực thăng Mi-8, Mi-17, Mi-171 của Quân chủng Phòng không – Không quân đã thực hiện bay luyện tập mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc chuẩn bị cho màn biểu diễn vào lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Sau khi hoàn thiện công tác kiểm tra kỹ thuật, đảm bảo an toàn bay, nạp nhiên liệu, điện và bay kiểm tra; các máy bay được treo cờ cờ Đảng và cờ Tổ quốc.

Biên đội trực thăng bay luyện tập trên bầu trời Hà Nội

Sau nhiều lần bay huấn luyện, hôm nay là lần đầu tiên, đội hình trực thăng mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay hợp luyện trên Quảng trường Ba Đình.

Thực hiện công tác kỹ thuật treo cờ Tổ quốc lên máy bay

Tiếp đó, 10 máy bay với đội hình 1-3-3-3 cất cánh, sau khoảng 25 phút, vượt qua sông Hồng, 10 máy bay trực thăng về tới khu vực Quảng trường Ba Đình.

Phi đội bay huấn luyện đội hình 1-3-3-3 nghiêm ngặt, như giữ cự ly, độ cao, tốc độ chính xác; phối hợp chặt chẽ với lực lượng mặt đất để căn chỉnh lộ trình bay đồng bộ với đội hình diễu binh dưới mặt đất.

Cùng với đó, trong quá trình bay, các tổ bay còn kiểm tra khả năng phối hợp, chất lượng thiết bị kéo cờ và toàn bộ hệ thống kỹ thuật.

>>> Đội hình bay trên bầu trời Hà Nội, hướng về Quảng trường Ba Đình:

>>> Đội hình bay vượt qua sông Hồng:

>>> Bay qua Hồ Tây và đường Thanh Niên:

>>> Bay qua Quảng trường Ba Đình:

>>> Đội hình bay rời khu vực trung tâm Hà Nội, hướng về Hòa Lạc:

Sau khi trình diễn bay kỹ thuật trên Quảng trường Ba Đình, đội hình bay trở lại sân bay Hòa Lạc, kết thúc luyện tập.

Trước đó, trong đợt cất cánh thứ 2 tại Sân bay Hòa Lạc lúc 9 giờ 35 phút, đội hình trực thăng mang theo cờ Tổ quốc, cờ Đảng hướng về Ba Đình.

>>> Đội hình trực thăng mang theo cờ Tổ quốc, cờ Đảng hướng về Ba Đình:

Biên đội máy bay Su30-MK2 bay hợp luyện qua Quảng trường Ba Đình:

Người dân xem máy bay Su30-MK2 và trực thăng hợp luyện tại Cột cờ Hà Nội:

Đội hình các máy bay trực thăng bay kiểm tra, xếp đội hình tại sân bay Hòa Lạc

Trước đó, sáng sớm cùng ngày, tại sân bay Hòa Lạc, từng chiếc trực thăng được nạp nhiên liệu. Sau đó, 10 chiếc máy bay lần lượt vào vị trí chuẩn bị.

Nhóm phóng viên Báo SGGP có mặt tại sân bay Hòa Lạc tham gia đội bay.

3 sân bay được bố trí làm điểm cất, hạ cánh là Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).

Cán bộ, chiến sĩ lắp cờ chuẩn bị bay chuyến 2

Theo phương án bay phục vụ nhiệm vụ A80, đội hình bay được tổ chức với 9 tốp, tổng cộng 30 máy bay các loại, bao gồm trực thăng, CASA 295, CASA 212i, Yak-130, L-39NG và SU-30MK2.

Biên đội Su-30MK2 bay đội hình 5 chiếc qua Quảng trường Ba Đình. Sau khi tách đội thành 3 hướng, chiếc ở giữa đã thực hiện động tác bay thẳng đứng lên bầu trời.

Phóng viên Báo SGGP trên Mi8

2 chiếc Su-30MK2 do các phi công Trung đoàn 927 điều khiển bay vào Quảng trường Ba Đình sau Yak-130 và L-39NG.

Tham gia đại lễ A80, tiêm kích Su-30MK2 đã có nhiều ngày luyện tập theo đội hình 2 chiếc và "mũi tên" 5 chiếc dưới sân bay Kép (Bắc Ninh).

Tiếp nối đội hình Yak-130, một biên đội gồm 4 máy bay huấn luyện L-39NG đã bay qua Quảng trường Ba Đình. Đây là lần đầu tiên các máy bay L-39NG tham gia huấn luyện chuẩn bị cho đại lễ.

Dàn máy bay này luôn thu hút sự chú ý của người dân trong các sự kiện lớn của đất nước, như Triển lãm Quốc phòng quốc tế vào tháng 11-2024 hay lễ diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào 30-4-2025.

Trước đó, vào ngày 30-7-2025, Su-30MK2 cũng đã bay khảo sát lần đầu tiên trên Quảng trường Ba Đình để chuẩn bị cho đại lễ.

Tại khu vực Quảng trường Ba Đình, nhiều người dân hò reo khi thấy hàng chục máy bay vận tải, chiến đấu, xuất hiện trên bầu trời Hà Nội...

Đông đảo người dân đã tập hợp tại đường Hùng Vương và Quảng trường Ba Đình, Hà Nội từ sáng sớm để chờ xem cuộc tổng hợp luyện lần 2 lúc 20 giờ hôm nay.

QUANG PHÚC - ĐỖ TRUNG - TRẦN LƯU - QUỐC KHÁNH - TIẾN CƯỜNG