Đội tàu Hải quân Ấn Độ cập cảng Tiên Sa ở Đà Nẵng

Sáng 24-7, đoàn tàu Hải quân Ấn Độ do Chuẩn đô đốc Susheel Menon, Chỉ huy Hạm đội miền Đông Hải quân Ấn Độ làm trưởng đoàn cập Cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng.

Tàu chở dầu Shakti của Hải quân Ấn Độ bắt đầu cập cảng Tiên Sa. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Lễ đón thủy thủ đoàn tại Cảng Tiên Sa do đại diện lãnh đạo sở Ngoại vụ, Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân đồng chủ trì; cùng dự có đại diện Bộ chỉ huy quân sự thành phố, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Quân chủng Hải quân.

Các thủy thủ thả dây buộc để cập cảng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đội tàu của Hải quân Ấn Độ đến Đà Nẵng lần này là tàu khu trục INS Delhi, tàu hộ vệ chống ngầm Kiltan và tàu chở dầu Shakti.

Trong 4 ngày, từ ngày 24 đến 27-7, lưu lại Đà Nẵng, thủy thủ đoàn sẽ chào xã giao lãnh đạo thành phố, Quân khu 5, Vùng 3 Hải quân; giao lưu bóng chuyền với cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân. Đặc biệt, trong khuôn khổ chuyến thăm, đội tàu tiến hành huấn luyện song phương trên biển với lực lượng Vùng 3 Hải quân.

Các thủy thủ trên tàu khu trục INS Delhi. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Ấn Độ chào nhau. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Chuyến thăm của đội tàu Hải quân Ấn Độ đến TP Đà Nẵng nhằm góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, giao lưu, hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ được thiết lập từ năm 2016.

Những năm qua, Ấn Độ thường xuyên cử các tàu Hải quân đến thăm xã giao TP Đà Nẵng. Lần gần nhất là chuyến thăm của 2 tàu Hải quân Ấn Độ gồm tàu INS Delhi và tàu INS Satpura thăm xã giao TP Đà Nẵng vào tháng 5-2023.

Lễ đón đoàn tàu Hải quân Ấn Độ diễn ra trang trọng tại Cảng Tiên Sa. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đại biểu hai nước tại lễ đón. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ấn Độ là một trong những đối tác quan trọng của TP Đà Nẵng, hiện có đường bay trực tiếp Ahmedabad (Ấn Độ) đến Đà Nẵng, với tần suất 3 chuyến/tuần. Tổng lượt khách Ấn Độ trong 6 tháng đầu năm 2025 chiếm khoảng 7,38% tổng lượng khách quốc tế, xếp thứ 2 trong 10 thị trường quốc tế tại Đà Nẵng.

Cận cảnh khí tài hiện đại của tàu Hải quân Ấn Độ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thời gian tới, TP Đà Nẵng sẵn sàng là cầu nối, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng hải quân hai bên tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác, huấn luyện, chia sẻ kinh nghiệm nhằm góp phần đảm bảo tự do hàng hải, an ninh, an toàn trên biển.

