Đối thoại với những người tiên phong cùng bà Vũ Kim Hạnh

Bà Vũ Kim Hạnh hiện là Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp BSA. Bà cũng từng là Tổng Biên tập và là một trong những người đầu tiên xây dựng báo Tuổi trẻ, sau này là Sài Gòn Tiếp Thị. Gần đây, bà tiếp tục tạo dựng thương hiệu riêng với Podcast 5 phút chuyện thị trường, 5W1H… thu hút hàng triệu người theo dõi trên nhiều nền tảng.

Ấn phẩm Đối thoại với những người tiên phong dựa trên mô hình của 5W1H Podcast do Maybe Group thực hiện, cấu trúc của cuộc trò chuyện dùng những câu hỏi Who, When, Where, Why và How được đặt ra cho các khách mời, từ đó làm rõ tư duy, tầm nhìn, cách sống và làm việc từ họ. Những bài học đó giúp các bạn trẻ tìm thấy nguồn cảm hứng để dấn thân, dám nghĩ, dám làm và theo đuổi ước mơ của mình. Đó là hành trang quý giá trong hành trình xây dựng sự nghiệp và đóng góp cho xã hội.

Ngoài bà Vũ Kim Hạnh, chương trình còn có sự tham gia của 3 doanh nhân cũng là 3 nhân vật từ sách, gồm: ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, ông Cô Gia Thọ và bà Vưu Lệ Quyên (từ trái qua)

Có thể nói, bà Vũ Kim Hạnh vừa là người viết, vừa là nhân chứng sống cho những biến động và thay đổi của nền kinh tế đất nước trong 4 thập kỷ qua. Với Đối thoại với những người tiên phong, bà Vũ Kim Hạnh khéo léo kết hợp giữa phỏng vấn và kể chuyện, tạo nên những trang viết sinh động và chân thực, mang câu chuyện của các CEO tập đoàn hàng đầu Việt Nam, lãnh đạo ngành, hoặc những người khởi nghiệp thành công đến với bạn đọc.

Trong vai trò dẫn dắt, bà Vũ Kim Hạnh đã kể lại hành trình của 29 nhân vật tiêu biểu, đa phần là doanh nhân nổi tiếng, đều là “người tiên phong” trong lĩnh vực của họ, từ đó kỳ vọng sẽ truyền cảm hứng và khai phóng tiềm năng cho giới trẻ Việt Nam. Ở đó, bạn đọc được lắng nghe những chia sẻ đầy tâm huyết của Chuyên gia kinh tế cấp cao Phạm Chi Lan về quá trình cởi trói cho doanh nghiệp tư nhân; nghe ông Nguyễn Lâm Viên, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinamit, kể về hành trình thực hiện ước mơ một nền nông nghiệp vì sự sống hay ông Lý Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Minh Long 1 với hành trình nửa thế kỷ “nung đất thành vàng”…

Không chỉ gặp gỡ những doanh nhân lớn tuổi và thành đạt, bà Vũ Kim Hạnh cũng dành một dung lượng nhất định để đối thoại với những người trẻ hơn, như một sự tiếp nối và xuyên suốt của nền kinh tế nước nhà. Nhờ đó, bạn đọc được lắng nghe nữ doanh nhân Nguyễn Thị Quỳnh Viên, Giám đốc điều hành Công ty Hương Đất, chia sẻ về hành trình sử dụng vi sinh để trồng rau hữu cơ; nghe Dương Ngọc Thái, Kỹ sư an ninh mạng và Phạm Quốc Đăng Khoa, Giám đốc sản phẩm Công ty VMWare với hành trình cùng nhau “mang những bộ óc tinh túy nhất của Việt Nam ra thế giới”…

Chia sẻ về lý do thực hiện Podcast 5W1H cũng như sự ra đời của ấn phẩm Đối thoại với những người tiên phong, bà Vũ Kim Hạnh cho biết, khởi đầu từ mối thâm giao với những người bạn, có những người đã quen nhau 20-30 năm nhưng vẫn thường xuyên gặp nhau. Thay vì những câu chuyện ở quán cà phê, bà Hạnh có ý tưởng chia sẻ những thông tin, những bài học, kinh nghiệm kinh doanh để nhiều người được biết. Bởi trong số những người bạn này, nhiều người xuất thân từ lúc còn nghèo khó cho đến khi thành danh và trở thành tên tuổi nổi tiếng trên thị trường.

“Tôi nghĩ rằng, câu chuyện của những người bạn đó có thể đóng góp được một phần vào trong lịch sử doanh thương của TPHCM. Chúng tôi thống nhất với nhau sẽ trò chuyện như những người bạn thường ngày, không có kịch bản mà dẫn dắt với nhau theo dòng suy nghĩ và câu chuyện một cách tự nhiên nhất. Sau khi nghe lại những video trên Podcast, nhận thấy câu chuyện hàm súc, có nhiều thông tin kinh nghiệm hữu ích, tôi bàn với mọi người làm sách. Thường sách sẽ ít có người đọc hơn nhưng người ta có thể đọc bất cứ lúc nào và giữ được lâu hơn trong từng gia đình”, bà Vũ Kim Hạnh chia sẻ.

Đối thoại với những người tiên phong hứa hẹn sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ, khuyến khích họ dám bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá và bắt tay vào kinh doanh. Ấn phẩm không chỉ dành riêng cho các doanh nhân, mà cũng phù hợp với tất cả những ai yêu thích tìm hiểu về con người, kinh tế và văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hiện đại.

HỒ SƠN