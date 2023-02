Đơn vị tổ chức đêm nhạc "SpaceSpeakers Live Concert - The Kosmik" bị phạt 110 triệu đồng

Văn bản quyết định xử phạt được ký bởi Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức. Đối tượng phạt là Công ty TNHH MTV Quảng cáo Truyền thông Người Hâm Mộ Việt, có trụ sở tại quận Bình Thạnh, TPHCM. Theo Sở VH-TT TPHCM, công ty này đã nộp phạt.

Trước đó, tối 12-11-2022, đêm nhạc kỷ niệm 11 năm của nhóm SpaceSpeakers diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM) với khoảng 5.000 khán giả tham dự, có một số phần trình diễn nhận phản ứng tiêu cực từ khán giả.

Đêm nhạc được cơ quan chức năng xác định có 2 mục vi phạm.

Thứ nhất, trong đêm nhạc có 3 tiết mục không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận số 4415/SVHTT-NT ngày 6-10-2022 của Sở VH-TT TPHCM. Đó là tiết mục Live set (ca sĩ Tín Lê); Nhạc anh (ca sĩ Bùi Thế Anh và Phạm Nam Hải); A Veil of Mist do 11 nghệ sĩ thể hiện. Hành vi này vi phạm điểm a, khoản 2, điều 11 Nghị định 38/2021/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, quảng cáo.

Thứ hai, trong đêm nhạc có một số tiết mục biểu diễn của vũ công, ca sĩ thể hiện sự gợi dục, không phù hợp thuần phong văn hóa người Việt. Trong tiết mục Forget about her của JustaTee, vũ công mặc trang phục như bikini, thực hiện các động tác gợi dục. Trong tiết mục They said của rapper Binz, vũ công mặc đồ lót biểu diễn cùng rapper trên giường. Khi rapper có hành động đổ bia lên ngực thì vũ công cũng có động tác gợi dục. Hành vi này bị phạt căn cứ theo khoản 7, điều 11, cùng nghị định trên.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Quảng cáo Truyền thông Người Hâm Mộ Việt bị phạt lần lượt 25 triệu đồng và 85 triệu đồng, tổng số tiền phạt 110 triệu đồng cho các hành vi vi phạm.

Ngoài ra, công ty tổ chức bị đình chỉ hoạt động tổ chức biểu diễn trong 18 tháng.