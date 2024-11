Đồng bào Cor Quảng Ngãi vui Tết Ngã rạ

Sáng ngày 26-11, đồng bào dân tộc Cor tại thôn Thọ An, xã Bình An (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) tưng bừng tổ chức Tết Ngã rạ. Đây là dịp để người Cor tạ ơn ông bà tổ tiên, thần linh đã phù hộ cho làm ăn khấm khá, cuộc sống an lành.