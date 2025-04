Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mùa xuân thống nhất": Đất nước viết tiếp câu chuyện hoà bình trong kỷ nguyên mới

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mùa xuân thống nhất”. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đến dự chương trình có các đồng chí: Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và phu nhân Ngô Phương Ly; Nông Đức Mạnh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Tổng Bí thư; Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phan Diễn, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Trần Quốc Vượng, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam;…

>> Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tại chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mùa xuân thống nhất". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tham gia chương trình nghệ thuật còn có các đoàn khách quốc tế, gồm: Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, do đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước, làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia do Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Hun Sen, làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu cấp cao Cuba do ông Salvador Valdes Mesa, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba, làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Cộng hòa Belarus do ông Vadzim Ipatau, Phó Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Cộng hòa Belarus, làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do ông Bùi Kim Giai, Bộ trưởng Bộ Công tác về quân nhân xuất ngũ Trung Quốc, làm Trưởng đoàn;…

Về phía lãnh đạo TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TPHCM…

Tham gia chương trình còn có các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và một số tỉnh, thành phố, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, dân quân tự vệ, nhân chứng lịch sử...

Chương trình được dàn dựng với các tiết mục nghệ thuật khắc họa giá trị lịch sử vĩ đại của Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Bên cạnh đó, nội dung trình diễn còn thể hiện sự trân trọng đối với những thành tựu to lớn mà đất nước đã đạt được sau 50 năm hòa bình, phát triển, đặc biệt trong suốt 40 năm công cuộc đổi mới. Đây cũng là cơ hội để nhìn nhận sâu sắc sự đổi mới của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung, từ đó tuyên truyền tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL, bày tỏ: “Nửa thế kỷ đã đi qua nhưng âm vang của mùa xuân thống nhất nước nhà vẫn còn ngân vang mãi, là dấu son trong lịch sử dân tộc. Văn hóa nghệ thuật cũng là mặt trận quan trọng, góp phần vào mùa xuân thống nhất của dân tộc ngày 30-4-1975. Văn hóa không chỉ đi vào lịch sử mà còn kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai, chương trình nghệ thuật hôm nay như một lời tri ân với thế hệ cha ông đã ngã xuống, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần dân tộc trong sâu thẳm trái tim mỗi người để chúng ta thêm trân quý giá trị hòa bình, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ hôm nay”.

Chương trình được chia làm 3 chương gồm: Nỗi đau chia cắt và con đường thống nhất, Mùa xuân hòa bình, Mùa xuân của kỷ nguyên mới.

Các tiết mục biểu diễn kết hợp giữa các yếu tố của nghệ thuật truyền thống với nghệ thuật hiện đại, sử dụng âm nhạc, múa và các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng để tái hiện những khoảnh khắc lịch sử, khắc họa những thành tựu to lớn của đất nước sau 50 năm thống nhất. Bên cạnh đó, chương trình còn hướng tới mục tiêu bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp kết hợp phát triển du lịch; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trong không khí hào hùng và âm vang của những ca khúc lịch sử, bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, “Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh”, “Đất nước trọn niềm vui” vang lên, hàng ngàn khán giả vẫy cờ theo giai điệu tự hào.

'Bạn trẻ Nguyễn Thị Tuyết Mai (25 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) bày tỏ: “Những ca khúc hào hùng này và các video clip nhân chứng lịch sử giúp người trẻ như tôi có cái nhìn sâu sắc, am hiểu hơn về thế hệ cha ông, lớp người đi qua kháng chiến. Càng hiểu càng thấy tự hào khi mình là người Việt Nam, được sinh ra và lớn lên trên dải đất hình chữ S kiên cường”.

Câu chuyện hòa bình của non sông đã được bao thế hệ gìn giữ, viết tiếp trang sử hào hùng. Sau 50 năm thống nhất đất nước, Việt Nam đã vươn mình mạnh mẽ, đạt được những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại… Hành trình 50 năm ấy là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam kiên cường. Việt Nam đang viết tiếp câu chuyện của khát vọng, của đổi mới, của bản lĩnh dân tộc trong thời đại mới.

>> Các tiết mục trong chương trình truyền cảm hứng, thu hút khán giả. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

