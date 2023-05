Đồng bộ giải pháp để đưa hàng vào Trung Quốc

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng hóa trong nửa đầu tháng 4-2023 tiếp tục sụt giảm, khiến tổng kim ngạch xuất khẩu từ đầu năm đến ngày 15-4 chỉ đạt 92,5 tỷ USD, giảm 12,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong số các thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam, Trung Quốc đang giữ vị thế là đối tác thương mại lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam, sau Mỹ. Tuy nhiên, hiện nay, hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng có khó khăn.

Trong 3 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Trung Quốc chỉ đạt trên 35 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 11,5 tỷ USD, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm 2022 và nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc đạt trên 23,5 tỷ USD, giảm 14,6% so với cùng kỳ. Nhưng, xét trong bối cảnh thương mại khó khăn và so sánh với nhiều thị trường khác, trong quý 1-2023, Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ chủ lực và đa dạng mặt hàng của Việt Nam.

Do đó, Bộ Công thương, Bộ NN-PTNT đánh giá, đây vẫn là thị trường còn nhiều điểm sáng, nhiều dư địa, được dự báo là có nhiều kỳ vọng cho các đơn hàng trong những tháng tiếp theo. Điều này đòi hỏi các cơ quan, lực lượng chức năng của Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt thông tin, triển khai đồng bộ các giải pháp để hàng hóa xuất khẩu thuận lợi vào thị trường Trung Quốc.