Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ phường Bình Hưng Hòa

Đại hội có sự tham dự của 179 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.772 đảng viên thuộc 125 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ phường.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Hưng Hòa, nhấn mạnh, đại hội sẽ tập trung trí tuệ, thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới, để phát triển đột phá với tầm nhìn dài hạn.

Cùng với đó, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân; xây dựng phường theo hướng xanh, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đóng góp tích cực vào sự phát triển của TPHCM.

Với tinh thần “Đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo”, đại hội tập trung kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ qua; xác định phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong giai đoạn 2025-2030.

Trong đó, chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát triển đô thị xanh - sạch - đẹp và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

Phường Bình Hưng Hòa xác định có 4 công trình, đề án trọng điểm phát triển trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, công trình di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, phường đầu tư và hoàn thành hạ tầng giao thông, trường học, công viên sinh thái Bình Hưng Hòa theo quy hoạch.

Dự kiến, năm 2026, hoàn thành bốc mộ giai đoạn 3 và hoàn thành điều chỉnh quy hoạch. Năm 2027, hoàn thành các thủ tục đầu tư, thu hồi đất.

Giai đoạn 2027-2029 sẽ triển khai thi công hoàn thành công trình. Phường cũng đầu tư dự án xử lý rác thải và đầu tư theo quy hoạch tại bãi rác Gò Cát; đề án Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tại phường.

Phường Bình Hưng Hòa được thành lập trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất toàn bộ phường Bình Hưng Hòa, một phần phường Bình Hưng Hòa A và một phần phường Sơn Kỳ. Dân số phường Bình Hưng Hòa gần 188.000 dân.

Mục tiêu tổng quát giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2035, phường Bình Hưng Hòa tiếp tục hoàn thiện quy hoạch phường, đẩy mạnh chỉnh trang, phát triển đô thị, tạo không gian mới thúc đẩy phát triển dịch vụ, thương mại giá trị gia tăng cao; tăng cường chuyển đổi số, chú trọng xây dựng môi trường văn hóa, đổi mới sáng tạo, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.