Công an TP Hà Nội cần tiếp tục khẳng định là kiểu mẫu của Công an cả nước

Ngày 31-7, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phối hợp với Đảng ủy Công an TP Hà Nội tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2025); 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2025) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Công an TP Hà Nội.

Trong diễn văn tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ôn lại lịch sử truyền thống hào hùng của lực lượng CAND nói chung và Công an Thủ đô nói riêng. Trong đó khẳng định trong những năm gần đây, lực lượng Công an Thủ đô đã chủ động tham mưu với thành phố, Bộ Công an nhiều chủ trương, giải pháp kịp thời, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn Hà Nội, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Công an TP Hà Nội

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, nhiệt liệt biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc mà Công an TP Hà Nội đã đạt được trong 80 năm qua. Đồng thời chỉ rõ, Công an TP Hà Nội cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống xây dựng tổ chức Đảng và xây dựng lực lượng Công an thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đến năm 2030 tiến thẳng lên hiện đại.

Đặc biệt, Công an TP Hà Nội cần tiếp tục khẳng định vai trò gương mẫu đi đầu, là kiểu mẫu của lực lượng Công an cả nước trong triển khai các chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững an ninh quốc gia, tuyệt đối không để xảy ra đột xuất bất ngờ, không để xảy ra các vụ việc gây mất an ninh trật tự; tiếp tục kéo giảm bền vững tội phạm về trật tự xã hội, không để tội phạm lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân.

Công an TP Hà Nội cần đi đầu thực hiện chuyển đổi số cải cách hành chính phục vụ nhân dân; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong nhân dân; củng cố xã hội, trật tự kỷ cương, an toàn, lành mạnh, vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả mô hình Công an địa phương 2 cấp; tích cực đồng hành, hỗ trợ hệ thống chính trị, nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng. Trước mắt, bảo vệ tuyệt đối các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2025).

Nhân dịp này, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Công an TP Hà Nội; trao Huân chương Quân công hạng Nhì tặng Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

