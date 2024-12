Đồng chí Nguyễn Thị Lệ: Giám sát việc giải quyết các dự án tồn đọng trên địa bàn TPHCM

Tổ ĐBQH TPHCM đơn vị số 10 cùng Tổ ĐB HĐND TPHCM đơn vị số 27, 28 tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi. Ảnh: NGÔ BÌNH

Tổ ĐBQH đơn vị số 10 gồm các đại biểu (ĐB): Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM (đồng thời là ĐB HĐND TPHCM đơn vị số 27); Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM.

Tổ ĐB HĐND TPHCM đơn vị số 27 gồm các ĐB: Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM; Phạm Thị Thanh Hiền, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi.

Tổ ĐB HĐND TPHCM đơn vị số 28 gồm các ĐB: Đinh Thanh Nhàn, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Phạm Quỳnh Anh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM; Nguyễn Thị Thanh Diệu, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Quyết Thắng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Củ Chi; Võ Thị Kiều Tiên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Củ Chi; Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi.

Cử tri huyện Củ Chi nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: NGÔ BÌNH

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Củ Chi nêu nhiều ý kiến liên quan đến vấn đề quy hoạch treo, công tác tái định cư, đầu tư nâng cấp thực hiện đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông và góp ý về bảng giá đất…

Cử tri Huỳnh Văn Tây (xã Hòa Phú) phản ánh Khu công nghiệp Đông Nam nằm trên địa bàn 2 xã Hoà Phú và Bình Mỹ đi vào hoạt động đến nay đã hơn 16 năm, nhưng các hộ dân bị giải tỏa vẫn chưa được giải quyết tái định cư. Cử tri kiến nghị thành phố quan tâm tạo điều kiện cho người dân sớm được giải quyết tái định cư để ổn định cuộc sống.

Cử tri Dương Thanh Đa (xã Phước Vĩnh An) phản ánh dự án mở rộng Tỉnh lộ 8, huyện Củ Chi, xã Phước Vĩnh An có 498 trường hợp và 5 trụ sở bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đến nay tiến độ bồi thường và thi công vẫn còn chậm, làm ảnh hưởng rất nhiều đến người dân. Khu vực này thường xuyên xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông do đường chật hẹp, có nhiều ổ gà ổ voi, ngập nước dẫn đến việc đi lại khó khăn. Cử tri kiến nghị cơ quan chức năng sớm thực hiện hỗ trợ, bồi thường cho người dân để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Thay mặt tổ ĐBQH và các tổ ĐB HĐND TPHCM, ĐB Nguyễn Thị Lệ ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời đề nghị các sở, ngành liên quan và UBND huyện Củ Chi rà soát, giải quyết dứt điểm. Những nội dung không thuộc thẩm quyền hoặc chưa có quy định nhưng hợp tình, hợp lý thì tổng hợp đề xuất, kiến nghị, tiếp tục báo cáo, đeo bám cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu giải quyết.

Đại biểu Nguyễn Thị Lệ ghi nhận ý kiến cử tri

Liên quan các dự án treo, theo ĐB Nguyễn Thị Lệ, hiện TPHCM có nhiều dự án triển khai chậm, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Vừa qua, UBND TPHCM đã lập tổ công tác để rà soát giải quyết các dự án còn vướng mắc, khó khăn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã ban hành nghị quyết đặc thù để tháo gỡ những vướng mắc với các dự án, công trình tại TPHCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa… Đây là những bước tiến trong việc tháo gỡ cho các dự án, công trình.

Liên quan đến ý kiến của cử tri về tái định cư dự án Khu công nghiệp Đông Nam, ĐB Nguyễn Thị Lệ cho biết, Sở KH-ĐT và Sở TN-MT đang làm việc với chủ đầu tư dự án để báo cáo đầy đủ các phương án, giải pháp thực hiện. Tổ ĐBQH và tổ ĐB HĐND TPHCM tiếp tục giám sát trực tiếp tại dự án này. Đồng thời, đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND TPHCM tham mưu chuyển kiến nghị của cử tri, UBND huyện Củ Chi đến Chủ tịch UBND TPHCM để quan tâm chỉ đạo, nhất là tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, nhanh chóng thực hiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất để triển khai xây dựng khu tái định cư. ĐB khẳng định Tổ ĐBQH và các tổ ĐB HĐND TPHCM tiếp tục giám sát việc tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các dự án.

Lãnh đạo UBND huyện Củ Chi trao đổi với cử tri

Về kiến nghị việc quy hoạch sử dụng đất ở phân khu 8, phân khu 9 (xã Hòa Phú, Bình Mỹ), ĐB Nguyễn Thị Lệ cho biết, việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Củ Chi sẽ được thực hiện sau khi Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của TPHCM được phê duyệt. Hiện Đồ án quy hoạch chung TPHCM đang trình Trung ương thẩm định và phê duyệt. ĐB Nguyễn Thị Lệ cũng đề nghị UBND huyện Củ Chi tăng cường tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu về lộ trình thực hiện điều chỉnh quy hoạch. Đồng thời sớm xem xét việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu vực trên để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.

Thông tin thêm về công tác triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, ĐB Nguyễn Thị Lệ cho biết, thành phố đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc triển khai Nghị quyết 98, đạt được một số kết quả khả quan như việc thực hiện giá bồi thường, tái định cư dự án đường Vành đai 3 gần với giá thị trường và chính sách hỗ trợ người dân. Thành phố cũng ban hành nghị quyết hỗ trợ tăng thu nhập cho cán bộ, công chức; triển khai nhiều dự án, công trình chuẩn bị kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cử tri huyện Củ Chi nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Về các nhiệm vụ TPHCM tập trung trong tháng 12, ĐB Nguyễn Thị Lệ cho biết, thành phố đang tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm như kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên; tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025; sắp xếp tổ chức bộ máy từ thành phố đến quận huyện, bao gồm việc giảm số sở, cơ quan hành chính cấp thành phố và quận, huyện. Bên cạnh đó, chuẩn bị tốt công tác chăm lo an sinh xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân đón Tết Nguyên đán 2025.

NGÔ BÌNH