Khởi động hành trình và giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu về hành trình và trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025

Đây là năm thứ 8 của giải thưởng, hưởng ứng phong trào tuyên dương gương “Người tốt, việc tốt”, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Giải thưởng nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu, có việc làm, nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng, xã hội; truyền cảm hứng và động lực cho thanh niên và cộng đồng.

Dự kiến, giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 sẽ được trao cho 20 cá nhân có thành tích tiêu biểu nhất, được ban tổ chức lựa chọn từ các hồ sơ gửi về Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trước ngày 15-7.

Năm nay, hành trình “Thanh niên sống đẹp” sẽ diễn ra từ tháng 7 đến tháng 10- 2025. Hành trình sẽ được tổ chức theo các chủ đề cụ thể, gồm: “Thanh niên sống đẹp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Thanh niên sống đẹp trong các hoạt động tình nguyện an sinh xã hội”; “Thanh niên sống đẹp trong các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao”; “Thanh niên sống đẹp trong chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc; giữ gìn trật tự an ninh, an toàn xã hội”; “Thanh niên sống đẹp trong lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế”; “Thanh niên sống đẹp trong lĩnh vực giảng dạy”.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chia sẻ, hành trình “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 sẽ là một chiến dịch truyền cảm hứng, một phong trào sâu rộng để tìm kiếm, phát hiện và tôn vinh những câu chuyện tử tế, những hành động dũng cảm, những sáng kiến vì cộng đồng đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ ở mọi miền Tổ quốc, từ miền núi xa xôi đến hải đảo tiền tiêu, trong mọi lĩnh vực của đời sống.

Lễ trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 dự kiến được tổ chức vào tháng 10.

BÍCH QUYÊN