Phường Dĩ An: Cập nhật chữ ký số để giải quyết thủ tục hành chính

Theo đó, hệ thống chữ ký số được cán bộ công chức phường sử dụng trước đây sẽ được cập nhật, đăng ký mới để đồng bộ với hệ thống phần mềm xử lý TTHC của TPHCM.

Cán bộ công chức phường Dĩ An, TPHCM xử lý thủ tục hành chính cho người dân

Bà Trần Thị Thanh Thủy cũng cho biết, trong những ngày đầu vận hành chính thức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường nhận bình quân hơn 200 bộ hồ sơ/ngày, trong đó nhiều nhất là thủ tục sao y chứng thực, đăng ký kinh doanh, tư pháp, hộ tịch… Các thủ tục tiếp nhận trong ngày đều được cán bộ công chức đơn vị xử lý thông suốt, không để hồ sơ tồn đọng.

Hiện, Đảng ủy phường Dĩ An đang yêu cầu tăng cường công tác truyền thông rộng rãi bằng nhiều hình thức: phát trực tiếp thông báo, thông tin qua báo đài, fanpage, Cổng thông tin điện tử,… để người dân được tiếp cận thông tin về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trên địa bàn phường Dĩ An (gồm các phường Dĩ An, An Bình và các khu phố Chiêu Liêu, Chiêu Liêu A, Đông Chiêu, Đông Chiêu A, Tân Long, Đông Tác thuộc phường Tân Đông Hiệp cũ) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Dĩ An.

XUÂN TRUNG