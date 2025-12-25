Đa phương tiện

Video

Đồng chí Trần Lưu Quang: Làm công tác cán bộ phải có tâm tốt và tử tế

SGGPO

Chiều 25-12, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2026.

Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025; triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2026. Thực hiện: VĂN MINH - THU HƯỜNG
Tin liên quan
VĂN MINH - THU HƯỜNG

Từ khóa

Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang Tổng kết công tác Đảng bộ TPHCM Xây dựng Đảng Bí thư Thành ủy

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn