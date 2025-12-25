Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Bố trí cán bộ ở đội hình nào thì đội hình đó phải mạnh hơn

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, làm công tác cán bộ phải giữ vững nguyên tắc, đồng thời linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tiễn và phải có tâm tốt, tử tế. Nguyên tắc chung là vì lợi ích chung, bố trí cán bộ ở đội hình nào thì đội hình đó phải mạnh hơn.

Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025; triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2026. Thực hiện: VĂN MINH - THU HƯỜNG

Chiều 25-12, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2026.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, năm 2025 là một năm có nhiều sự kiện lớn, quan trọng, khối lượng công việc rất lớn. Trong đó nổi bật là “cuộc cách mạng” về thay đổi phương thức quản trị thông qua sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị.

Theo đồng chí, năm 2025 đặt ra khối lượng công việc vừa nhiều, vừa khó. Đội ngũ cán bộ phải “vừa học vừa làm, vừa chạy vừa xếp hàng” nhưng yêu cầu đặt ra là vẫn phải “ngay hàng thẳng lối”. Công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm qua đạt nhiều kết quả tích cực, đáng khích lệ.

Bên cạnh kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý một số tồn tại, hạn chế và chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu đảng viên, phải hoàn thành trong quý 1-2026. Đồng chí nhấn mạnh, nơi nào chưa xong thì người đứng đầu nơi đó phải chịu trách nhiệm.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhấn mạnh TPHCM là nơi đi đầu, là cái nôi của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý nếu thành phố làm không xong việc xây dựng cơ sở dữ liệu đảng viên thì “dở dữ lắm, tệ dữ lắm” vì điều kiện của TPHCM tốt hơn nhiều địa phương khác về kỹ thuật, trình độ, năng lực.

Trước yêu cầu ngày càng cao, công việc ngày càng nhiều, khó và nặng nề, đội ngũ cán bộ phải giỏi hơn và biết ứng dụng công nghệ để giải quyết công việc hiệu quả.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Phạm Thành Kiên. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về nhiệm vụ năm 2026 của ngành tổ chức xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu, tập trung tham mưu thật tốt công tác nhân sự, phục vụ các cấp có thẩm quyền chuẩn bị tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, làm công tác cán bộ phải giữ vững nguyên tắc, đồng thời linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tiễn. Người lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu và cán bộ tham mưu về công tác cán bộ phải có tâm tốt, tử tế. Nguyên tắc chung là vì lợi ích chung, bố trí cán bộ ở đội hình nào thì đội hình đó phải mạnh hơn.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhấn mạnh Đảng bộ TPHCM có quy mô và tầm vóc lớn, Bí thư Thành ủy TPHCM mong muốn, nhận được nhiều đề xuất về các cơ chế, thể chế riêng của thành phố để xử lý những việc đặc thù, đặc biệt, nhất là cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Đồng chí Trần Lưu Quang lưu ý, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên phải đi vào thực chất, hiệu quả. Trong đó, tăng cường đào tạo nội bộ ngay trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, chú trọng đào tạo cho toàn hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ TPHCM.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí mong đội ngũ cán bộ, đảng viên học mọi lúc, mọi nơi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và tận dụng công nghệ để trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Trong công tác cán bộ, Bí thư Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu tham mưu phải thật tốt. Theo đồng chí, không chỉ nắm chắc hồ sơ mà còn phải hiểu đúng năng lực thực chất, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và mong muốn của cán bộ, từ đó tham mưu bố trí phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Phải thực sự là người cộng sản Lưu ý đến công tác phát triển Đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là chất lượng đảng viên được kết nạp, đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh, chúng ta mong muốn có thêm đội ngũ hùng mạnh nhưng bản thân từng đồng chí đảng viên phải mạnh, phải thực sự là những người Cộng sản.

