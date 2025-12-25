Chiều 25-12, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2026.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Quang cảnh hội nghị

10 nội dung nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025, cụ thể:

1. Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp

Sự kiện chính trị trọng đại nhất của Đảng bộ Thành phố trong năm 2025 là việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 452-KH/TU về chuẩn bị, tổ chức Đại hội đảng bộ cơ sở và Đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030. Các đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy trình, quy định, chỉ định những đại biểu tiêu biểu, đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo địa phương, đơn vị trong nhiệm kỳ mới.

2. Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

TPHCM là một trong những địa phương đi đầu trong việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Trao quyết định cán bộ các xã, phường, đặc khu tại TPHCM khi thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã phối hợp tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc sáp nhập, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp phường, xã có quy mô nhỏ, không đạt tiêu chuẩn về diện tích và dân số theo quy định của Trung ương. Quá trình này được thực hiện thận trọng, có lộ trình, đảm bảo sự đồng thuận của người dân.

3. Triển khai và tổ chức thực hiện các quy định mới

Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung quán triệt và triển khai các quy định mới trên nhiều lĩnh vực của công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng thời, tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo áp dụng nhiều phương thức để việc triển khai quy định mới đạt hiệu quả cao.

4. Đẩy mạnh chuyển đổi số

TPHCM đã và đang triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành tổ chức xây dựng Đảng, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thể hiện tinh thần tiên phong của thành phố trong kỷ nguyên số.

Một trong những điểm nhấn nổi bật nhất trong năm 2025 là TPHCM ứng dụng công nghệ và giải pháp sáng tạo trong tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Các đại biểu tham dự đại hội được sử dụng các thiết bị điện tử (máy tính bảng, điện thoại thông minh) để truy cập tài liệu đại hội và tương tác tại chỗ, giảm thiểu việc in ấn tài liệu giấy, tiết kiệm chi phí và thời gian. Ứng dụng các nền tảng trực tuyến để truyền tải thông tin về đại hội, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ban Tổ chức Thành ủy tập trung triển khai việc số hóa công tác quản lý đảng viên nhằm tối ưu hóa quy trình, đảm bảo tính chính xác và kịp thời của dữ liệu. Tăng cường tổ chức các cuộc họp, hội nghị trực tuyến giữa các cấp ủy Đảng, giúp tiết kiệm thời gian di chuyển, chi phí, đồng thời nâng cao hiệu suất công việc.

Không gian giới thiệu chính quyền số, bản đồ số và robot AI tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần I. Ảnh: HOÀNG HÙNG

5. Nâng cao chất lượng công tác cán bộ

Nâng cao chất lượng công tác cán bộ của TPHCM trong năm 2025 được xác định là một nhiệm vụ then chốt, mang tính quyết định đối với sự phát triển bền vững của thành phố. Đây là sự cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương, đặc biệt trong bối cảnh thành phố đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tạo động lực mới, đột phá mới. Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ từ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến luân chuyển và chính sách đãi ngộ.

Trong đó, luân chuyển cán bộ giữa các sở, ban, ngành, giữa thành phố và các địa phương, giữa các lĩnh vực công tác khác nhau nhằm tạo điều kiện cho cán bộ phát triển toàn diện, khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín. Bổ nhiệm và sử dụng cán bộ đúng người, đúng việc, kiên quyết không bổ nhiệm những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất, hoặc có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, tạo môi trường làm việc năng động, sáng tạo, khích lệ tinh thần trách nhiệm, cống hiến vì sự phát triển chung của thành phố mang tên Bác.

6. Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ

Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Trang bị, cập nhật những kiến thức, kỹ năng cần thiết và chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, đặc biệt là cán bộ cấp cơ sở, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc trong bối cảnh Thành phố đang phát triển năng động và hội nhập sâu rộng.

7. Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ tại TPHCM là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, được triển khai mạnh mẽ nhằm giữ vững sự trong sạch của Đảng bộ Thành phố. Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện rà soát chặt chẽ tiêu chuẩn chính trị, lịch sử chính trị và các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đối với các trường hợp được quy hoạch, bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý. Đảm bảo đội ngũ cán bộ, đảng viên tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước các cám dỗ, thách thức.

8. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới

Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường lãnh đạo việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và chế độ sinh hoạt đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 50 của Ban Bí thư khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Đặng Minh Thông và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động chiến dịch 15 ngày đêm làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên. Ảnh: VIỆT DŨNG

TPHCM cũng tập trung vào các giải pháp cụ thể để đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt không chỉ dừng lại ở việc quán triệt văn bản mà cần tập trung thảo luận, giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, vướng mắc, tồn đọng ngay tại địa phương, đơn vị, khu phố, ấp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” để thông tin, điều hành.

9. Tập trung chăm lo chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Đảng bộ TPHCM đặc biệt chú trọng nội dung “Tập trung chăm lo chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động”. Đây là chủ trương lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của thành phố đến yếu tố con người, nhằm tạo động lực to lớn, củng cố niềm tin và sự gắn bó của đội ngũ cán bộ, người lao động với tổ chức và sự nghiệp phát triển chung của thành phố. Ban Tổ chức Thành ủy cũng tham mưu thực hiện các chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp, chăm sóc sức khỏe để cán bộ, công chức làm việc hiệu quả hơn.

10. Phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng

Ban Tổ chức Thành ủy thực hiện nghiêm túc Quy chế Dân chủ ở cơ sở, đảm bảo quyền được biết, được bàn, được làm và được giám sát của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường các quy chế phối hợp giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tổ chức các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thành phố ngày càng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

THU HƯỜNG - VĂN MINH