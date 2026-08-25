Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên Trần Quang Minh

Tham dự có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Mai Bá Trước, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Trần Quang Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Quang Minh trong quá trình công tác, đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Trần Quang Minh là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm để đảng viên trẻ học tập, noi theo.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận chặng đường phấn đấu, rèn luyện, cống hiến bền bỉ đối với đồng chí Trần Quang Minh.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết và lãnh đạo phường Xuân Hòa chúc mừng đồng chí Trần Quang Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của riêng đảng viên, gia đình mà còn của địa phương và Thành phố. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết chúc đồng chí Trần Quang Minh luôn sống vui, sống khỏe, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho con cháu.

Đồng chí Trần Quang Minh tham gia cách mạng từ những năm 1945. Đồng chí từng làm Tiểu đội trưởng Tự vệ chiến đấu xã Nhuận Đức, gắn bó với lực lượng vũ trang Gia Định, trải qua các vị trí Cán bộ quân chính, Chính trị viên bộ đội địa phương và Tham mưu huyện đội Hóc Môn trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết thăm hỏi sức khỏe đồng chí Trần Quang Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG Năm 1954, đồng chí được phân công ở lại miền Nam hoạt động bí mật, kiên cường bám trụ địa bàn, làm công nhân bến tàu Nhà Rồng, Phó ban Bảo vệ Hóc Môn Khu 5. Sau đó, đồng chí được phân công xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Gia Định. Đặc biệt, trong giai đoạn 1968 - 1975, đồng chí đảm nhiệm các trọng trách quan trọng: Tiểu đoàn trưởng phụ trách vận chuyển vũ khí vào nội đô, Trung đoàn phó, Trưởng ban Quân sự, Phó Bí thư Liên quận 1 - 3 - 10, trực tiếp chỉ đạo, tổ chức lực lượng chiến đấu cho đến ngày Tổng tiến công giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975. Sau ngày đất nước thống nhất, đồng chí tiếp tục cống hiến cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Trần Quang Minh là một trong những lãnh đạo đầu tiên đặt nền móng cho việc xây dựng và củng cố chính quyền tại quận 3 trên cương vị Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận. Sau đó, đồng chí tiếp tục nhận nhiệm vụ tại Huyện ủy Hóc Môn với vai trò Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Hóc Môn cho đến khi nghỉ hưu.

THÁI PHƯƠNG